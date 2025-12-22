Slöjdlärare - Tiundaskolan
2025-12-22
Har du lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd och vill arbeta i ett ämnesteam. Då kan du vara den vi söker till oss på Tiundaskolan! Välkommen med din ansökan!
Tiundaskolan är en kommunal F-9 skola placerad i Luthagen med cirka 640 elever och 70 medarbetare. Skolan har ett komplett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Tiundaskolan är en del av Trivselprogrammet och vi vill att du delar vår grundsyn om alla människors lika värde och lika rättigheter i samhället. På Tiundaskolan finns ett fritidshem som bestå av cirka 65 elever.
Här kan du läsa mer om Tiundaskolan (https://tiundaskolan.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i slöjd i åk 3-9 i nära samarbete med dina ämneskollegor. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierad och utmanande undervisning. Under vårterminen 2026 kommer majoriteten av din undervisningstid ske i slöjdarten trä- och metall. Vi ser gärna att du även är behörig att undervisa i ytterligare ämnen. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp av flera slöjd och bildlärare som har salar bredvid varandra och gemensamt arbetsrum.
Vårterminen 2026 arbetar du med mentorskap på högstadiet. Du kommer ingå i ett av högstadiets arbetslag. Du kommer att samarbeta med skolans övriga personal och delta i vårt gemensamma utvecklingsarbete i ett F-9 perspektiv.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd samt i ytterligare ämnen. För att lyckas i arbetet behöver du ha god kännedom om digitala lärverktyg och hur de används i undervisningen för att fördjupa lärandet. Du behöver även ha god kännedom om skolans styrdokument och grundskolans läroplan.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa i trä- och metallslöjd i årskurs 3-9.
Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har lätt för att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Maria Franzen. rektor, 018-726 19 19.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
