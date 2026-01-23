Slangmontör med omgående start!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Montörsjobb / Umeå Visa alla montörsjobb i Umeå
2026-01-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du en lagspelare med tekniskt intresse, gillar fysiskt arbete och kanske har erfarenhet av montering? Vi söker en glad och engagerad slangmontör till en spännande produktionsroll i Umeå med omgående start!
Som slangmontör blir du en viktig del i verksamhetens flöde. Du arbetar huvudsakligen med montering av slangar och kit, och tillsammans med ditt team hämtar, färdigställer och packar ni produkterna inför leverans.
Uppdraget startar omgående och pågår som minst fram till sommaren, med en tydlig ambition om förlängning och övertag hos kund på sikt.
Arbetstider är vardagar måndag-fredag, kl. 06.00-15.00. Observera att tiderna kan justeras något under uppdragets gång, exempelvis till 06.30-15.30 eller 07.00-16.00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som..
Har tekniskt intresse och gärna tidigare erfarenhet av montering eller liknande arbete.
Är ambitiös, noggrann och effektiv i ditt arbetssätt.
Trivs med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Tar ansvar för ditt arbete och ser till att uppgifter blir färdiga.
Truckkort B1 och B2 är mycket meriterande.
Vi erbjuder:
En varierad roll i ett företag med stark företagskultur, där samarbete, ansvarstagande och engagemang värdesätts.
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kollegor i en kunddriven organisation.
Ett högt tempo och många möjligheter att ta nästa steg i karriären.
Känner du igen dig i beskrivningen?
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Eklund elin.eklund@studentconsulting.com Jobbnummer
9702611