Skyddsvakter till Ringhals!
Vattenfall AB / Väktarjobb / Varberg Visa alla väktarjobb i Varberg
2025-12-16
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Varberg
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du vara med och skydda ett av Sveriges viktigaste skyddsobjekt? Som skyddsvakt på Ringhals blir du en del av ett team som arbetar för säkerheten och tryggheten i en samhällskritisk verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Enheten Anläggningsskydd och Bevakning, arbetar med att skydda anläggningen mot obehörigt intrång, sabotage eller annan sådan påverkan som kan medföra radiologisk olycka eller olovlig befattning med kärnämne eller kärnavfall. Enheten har en stor operativ verksamhet och samverkar tätt med hela organisationen och externa myndigheter. Enhetens uppdrag är att upprätthålla fysiskt skydd och skapa trygghet. Enheten tillhandahåller kompetens och resurser för hela Ringhals inom verksamhetsområdet anläggningsskydd och bevakning. Gruppen Operativ bevakning leder och utför bevakningsuppdrag på Ringhals.
Enheten är inne i en stor utvecklingsresa, vilket innebär spännande förändringar framöver. Vi söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling!
Om jobbet
Din vardag ser olika ut från dag till dag. Huvuduppgiften är att aktivt förebygga och hantera situationer som kan uppstå. Mycket problemlösning förekommer, såväl på egen hand som tillsammans med ditt skiftlag. Rollen kräver att du är trygg i din auktoritet, har god social kompetens och kan kommunicera tydligt. Du behöver kunna sätta gränser, agera snabbt när det behövs och alltid uppträda professionellt - både mot kollegor, personal på skyddsobjektet och personer invid skyddsobjektet. Arbetet är skiftgång, vilket innebär varierande arbetstider och ett dynamiskt arbetsupplägg. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Kravspecifikation
Om dig
Som skyddsvakt är du en nyckelperson för att upprätthålla trygghet och säkerhet i en kritisk miljö. Du agerar både som förebild och som en del av ett starkt team där samarbete och ansvar är centralt. Eftersom du bär vapen i tjänst är du väl införstådd med vad det betyder och har hög personlig mognad.
Att vara skyddsvakt ställer också krav på fysisk förmåga - du förväntas bl.a. kunna springa ifatt och hålla fast obehöriga eller misstänkta personer.
Vid större händelse/arbete intar du en arbetsledande roll.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha fullständig gymnasieutbildning. Erfarenhet som ordningsvakt, väktare, polis, skyddsvakt eller militär är meriterande, liksom bakgrund inom bevakningsbranschen. Ledarerfarenhet är ett plus. Du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en roll med stort ansvar och där din insats gör skillnad. Vi värdesätter engagemang, samarbete och kontinuerlig utveckling.
Ytterligare information
Övrig information
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Leonie Bartholdsson 0725381225
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
(semester 1-15/1. Vänligen kontakta Leonie för ev frågor/funderingar).
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast den 11/1 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
I den här rekryteringsprocessen genomför vi personlighetstest och logiktest för samtliga kandidater. För de som går vidare till nästa steg tillämpas även fystest.
För denna tjänst har vi valt att rekrytera själva och undanber oss därför all kontakt med rekryteringsföretag och från dig som säljer annonser.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
432 30 VARBERG Arbetsplats
