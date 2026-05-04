Skribent till marknadsbyrå (B2B)
Contitude AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Contitude AB i Stockholm
Är du en copywriter som gillar att kombinera kreativ höjd med tydliga resultat? Är du den kreativa och nyfikna personen med superkraften att skapa content som träffar mitt i prick? Då kan det här vara nästa steg för dig.Som copywriter på Contitude blir du den som hittar rätt ord, vinkel och ton för varje målgrupp och kanal. Du gör strategier begripliga, varumärken mänskliga och innehåll som faktiskt driver affärer.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att skriva och optimera copy för digitala kanaler, till exempel webb, e-post, annonser och sociala medier.
Förmåga att göra komplex information tydlig, relevant och engagerande.
God förståelse för hur text påverkar konvertering, varumärke, användarupplevelse och thought leadership, särskilt i B2B.
Förståelse för kundresor och hur man bygger innehåll som stöttar varje steg - från första kontakt till lojal kund.
God kunskap om SEO och hur man skriver sökmotoroptimerad copy utan att tappa läsbarhet.
Intresse och förståelse för hur AI och LLM:er kan användas som stöd i research, idéarbete och innehållsproduktion.
Vana att tänka kanalöverskridande och skapa innehåll som hänger ihop i större kommunikationsflöden.
Vad vi erbjuder
Att arbeta på Contitude innebär också att vara en del av ett starkt sammansvetsat team där man ställer upp för varandra, har roligt och arbetar tillsammans för att lyckas. Vi älskar att fika och ha AW:s (ibland med quiz, ibland med DJ-set) och hitta på andra roliga aktiviteter tillsammans. Som plus i kanten får du följa med på en fantastisk bolagsresa och vara med och utveckla oss som byrå.
En vanlig vecka som copywriter på Contitude är en mix av kreativt skrivande, research och samarbete med teamet. Du växlar mellan att skriva e-postflöden, kunskapsbyggande artiklar och engagerande broschyrer för kunder i vitt skilda branscher. Ibland gör du intervjuer och förvandlar kunders berättelser till inspirerande case. Andra dagar handlar det om att vässa budskap, optimera SEO-texter eller testa nya AI-verktyg som stöd i skrivprocessen.
Varje måndagsmorgon börjar vi med ett möte där alla kollegor samlas. På tisdagar äter vi frukost ihop, tränar tyngdlyftning på lunchen och på fredagseftermiddagarna "jobbar" vi med ett glas i ena handen. Vi har knasiga kick-offs och en egen run club för den som vill vara med. När vi stänger nya affärer eller har andra anledningar att fira drar vi i gång kontorets egen discokula och dansar segerdansen.
Tjänsten utgår från vårt kontor på Kungsholmen i Stockholm. Låter det här som Drömarbetsplatsen® för dig? Sök! Vi behandlar ansökningar löpande.
Läs mer om tjänsten och sök via vår hemsida! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Contitude AB
(org.nr 559048-1015)
Industrigatan 4C (visa karta
)
112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Contitude kontor Kontakt
COO
Denise Lordin denise.lordin@contitude.com 0735950632 Jobbnummer
9888547