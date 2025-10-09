Skövde Energi söker underhållschef
2025-10-09
Om arbetsplatsen
På Skövde Energi är vi stolta över att vara en pålitlig energileverantör och en drivande kraft för hållbar utveckling i Skövde och regionen. Vi levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi och energieffektiva lösningar. Vår vision är att vara kraften för grön omställning och tillväxt; vi vill ha en ledande position inom omställningen till ett fossilfritt samhälle i hela Skaraborg, där vi i nära samverkan med våra kunder och samarbetspartners skapar långsiktiga värden genom innovativa och hållbara energilösningar.
Våra värdeord Tillsammans, Ansvar, Nytänkande och Hjärta genomsyrar allt vi gör. Vi tror på att arbeta tillsammans som ett team för att nå våra mål, att ta ansvar för människa, samhälle och miljö, att alltid vara öppna för nytänkande och innovativa lösningar, och att göra det med hjärtat.
Kraftvärme är ett affärsområde inom Skövde Energi där vi producerar fjärrvärme, el och kyla i Skövde kommun. Våra största produktionsanläggningar finns på Värmekällan, Energivägen samt Lövängverket. Vi har också mindre anläggningar inom och utanför tätorten.
Underhållschefen har det övergripande ansvaret för att planera, leda, utveckla och följa upp allt förebyggande och avhjälpande underhåll vid kraftvärmeverket. Syftet är att säkerställa en hög tillgänglighet, och lång livslängd på anläggningen. Detta i enlighet med företagets mål för miljö, arbetsmiljö, säkerhet och ekonomi.

Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att leda och utveckla underhållsverksamheten, med målet att säkerställa ett strukturerat och effektivt underhåll. I rollen ingår att planera, leda och följa upp underhållsprojekt och revisioner. Ta ansvar för resursplanering, budget och uppföljning av underhållskostnader. Du ser till att verksamheten följer gällande krav inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Du upprättar och utvecklar rutiner, instruktioner och underhållssystem.
Du har personalansvar för ett underhållsteam som består av mekaniker och elektriker. Dessutom samverkar du med andra avdelningar inom Skövde Energi, samt externa leverantörer och entreprenörer.Kvalifikationer
Du är en trygg och tydlig ledare med god samarbetsförmåga, ett starkt engagemang och en transparent ledarstil. Du har lätt för att skapa förtroende och drivs av att utveckla både människor och verksamhet. Med ett balanserat strategiskt och operativt perspektiv är du förändringsbenägen och vill aktivt bidra till hela organisationens utveckling.
Vi söker dig som har en god kommunikativ och social förmåga, då rollen innebär nära samarbete både inom det egna teamet och med externa samarbetspartners. Du är strukturerad, har en god administrativ förmåga och är van att koordinera resurser på ett effektivt sätt. Du har även en välutvecklad förmåga att förstå dina medarbetares behov och att skapa en trygg, engagerande och säker arbetsmiljö där människor trivs och får möjlighet att växa.
Vi ser gärna att du har:
Teknisk utbildning på högskolenivå, gärna inom maskinteknik, energi eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom tillverknings- eller processindustri.
Tidigare erfarenhet från energibranschen samt kunskap inom underhåll är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Energi AB
(org.nr 556647-1321), https://skovdeenergi.se/
Energivägen 1 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Kontakt
Affärsområdeschef Kraft & Värme
Camilla Hansen camilla.ost.hansen@skovdeenergi.se 0500497621 Jobbnummer
9548093