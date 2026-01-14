Skötselarbetare (säsongsanställning)
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvalt,Stadsmiljöavd,Drift & Underhåll
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Stadsmiljöavdelningen är en avdelning inom tekniska serviceförvaltningen som ansvarar för drift och underhåll av gator och torg, övriga allmänna platser, trafiksäkerhetsfrågor, salutorg, parkeringsövervakning, kommunens småbåtshamnar, bidrag till enskilda vägar och kommunens gatubelysning.
Vidare ansvarar avdelningen för skötsel, förvaltning och nyanläggning av parkmark, kommunal fastighetsmark, lekplatser och utrustning i den gröna miljön, samt skötsel och tillsyn av kommunens naturområden. Inom stadsmiljöavdelningen ligger också ansvaret för teknisk projektering vid utvecklande av kommunen, samt planering och genomförande av projekt som ryms inom tekniska serviceförvaltningen. Inom stadsmiljöavdelningen arbetar vi för att hålla en god service gentemot invånare, verksamhetsutövare och besökare i kommunen.
På enhet drift och underhåll söker vi säsongsanställd personal för skötsel av utemiljön kring våra kommunala fastigheter som skolor, förskolor och äldreboende samt övrig allmän platsmark som torg, parker och naturområden. Vi söker ca 8-10 personer för att stärka upp behovet under sommarsäsongen
Vill du bidra till en trivsam och välskött utemiljö, har ett intresse av markskötsel och vill göra skillnad i Trelleborgs kommun, kan detta vara jobbet för dig.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
För tjänsten som skötselarbetare söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta inom skötsel av utemiljö, samt B-körkort för manuellt växlad bil. För tjänsten krävs det att du har god fysik och kan hantera ett fysiskt belastande arbete, samt goda kunskaper inom svenska språket, både i tal och skrift, då vi i det dagliga arbetet kommunicerar med kollegor och medborgare, samt läser instruktioner och rutiner på arbetsplatsen m.m.
Det är meriterande om du har relevant utbildning för yrket, exempelvis inom grönyteskötsel och trädgårdsanläggning samt erfarenhet av att köra större gräsklippare i offentlig utemiljö och/eller andra förekommande anläggningsmaskiner. Det är även meriterande om du har yrkeserfarenhet inom anläggningsarbete, att arbeta på väg och att du har växt- och maskinkunskap, exempelvis lift, röjsåg och motorsåg.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, du är flexibel och har lätt att anpassa dig till omväxlande arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och arbetar bra både självständigt och i team. Du har även förmåga att se vad som behövs göras och tar egna initiativ. Du agerar ansvarsfullt, är noggrann och utför arbetet på ett serviceinriktat sätt med fokus på enhetens uppdrag och att vara en god ambassadör för Trelleborgs kommun. I ditt arbete får du stöd av både sektionschef och kollegor på arbetsplatsen.Arbetstid och varaktighet
8-10 tidsbegränsade anställningar (säsongsarbete), heltid, april-september 2026.Tillträde
april 2026 eller enligt överenskommelse.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförvalt,Stadsmiljöavd,Drift & Underhåll Kontakt
Björn Engqvist 0410734303
