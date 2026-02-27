Skötselarbetare

Markkompaniet Syd AB / Trädgårdsanläggarjobb / Eslöv
2026-02-27


Markkompaniet är ett Eslövsbaserat entreprenadföretag som under säsong sysselsätter omkring 25 personer. Vi arbetar främst med uppdrag i centrala och sydvästra Skåne och är uppskattade för vår höga kvalitet och för att vi är lika bra på både de hårda- såväl som de gröna arbetena.
Vi arbetar normalt med
• Anläggningsarbeten
• Miljöombyggnader och markservice
• Grönyteskötsel och beskärningsarbeten
• Vatten, avlopp och dränering
• Projektering, utredning, konsultation
Mer om vår verksamhet finns på www.markkompaniet.se.
Vi behöver förstärka vår organisation med två skötselarbetare för uppdrag i främst Eslöv och Lund. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Vi söker dig som är ansvartstagande, engagerad och noggrann. B-körkort är ett krav. Trädgårdsutbildning och maskinvana är meriterande.
Ansökan skickas per e-post till info@markkompaniet.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@markkompaniet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Markkompaniet Syd AB (org.nr 556823-7217), http://www.markkompaniet.se
Trehäradsvägen 46 (visa karta)
241 38  ESLÖV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Henry Persson
0709273001

Jobbnummer
9767816

