Skoter guide Idre Fjäll
Idre Adventure AB / Resevärdsjobb / Älvdalen Visa alla resevärdsjobb i Älvdalen
2025-09-01
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Idre Adventure AB i Älvdalen
Vi på Idre Adventure söker nu en skoter guide till våran verksamhet på Idre Fjäll. Här får du chansen att arbeta i en unik fjällmiljö och möta gäster från hela världen. Som guide är du med och skapar oförglömliga upplevelser där säkerhet, äventyr och service står i fokus!
Om jobbet:
Arbetet som skoter guide är både varierande och utmanande. Du leder turer, instruerar i säkerhet och körteknik samt ansvarar för fordon och utrustning. Ingen dag är den andra lik- vädret kan skifta snabbt och förutsättningarna ändras, vilket gör att flexibilitet och problemlösningsförmåga är viktiga egenskaper.
Vi är ett litet men sammansvetsat team som värdesätter laganda, initiativtagande och att ha kul på jobbet.
Vi söker dig som:
Har förarbevis för skoter samt har erfarenhet av skoterkörning minst 2år
Är social, ansvarstagande och stresstålig
Gillar utmaningar
Har grundläggande datorkunskaper
Behärskar både svenska och engelska i tal/ skrift
Meriterande egenskaper:
Tidigare arbetat som guide
Genomgått HLR- utbildning
Vana att köra med släp
Mekaniska kunskaper
Vi erbjuder:
Ett spännande arbete i fantastisk fjällmiljö
Möten med människor från hela världen
Varierande arbetsuppgifter/ tider
En arbetsplats där gemenskap och arbetsglädje står i fokus
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med cv och ett personligt brev till info@idreadventure.se
och märk ansökan med skoterguide 25/26
Sista ansökningsdag 31/10.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@idreadventure.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skoterguide 25/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Idre Adventure AB
(org.nr 559132-2762)
Pers Gränd 3 (visa karta
)
790 91 IDRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Poline Terzian info@idreadventure.se 0762421619 Jobbnummer
9486480