Skötare-Sommarjobb Som Gör Skillnad
Är Du vår nya kollega?
Gör skillnad och få en värdefull arbetslivserfarenhet som sommarvikarie hos oss. Vi erbjuder ett utvecklande och flexibelt jobb till dig i vårt glada kompetenta arbetsgäng med högt i tak.
Vi söker dig som :
~vill göra skillnad för andra
~har en positiv grundsyn, ser möjligheter och bidrar till ett positivt arbetsklimat
~har ett starkt engagemang för människor
~tycker om att samarbeta
~anpassar dig när saker förändras i jobbet
~har god datorvana och erfarenhet av dokumentation
~är lugn, lyhörd och serviceinriktad
~pratar och skriver mycket bra svenska, som är ett krav
~har B-körkort, är bekväm med att köra bil i stadstrafik och längre sträckor vid behov, som är ett krav
Det är meriterande om du är utbildad inom vård-omsorg och/eller har arbetslivserfarenhet med målgruppen, att du har ett genuint intresse för människor och människor välmående.
Innan anställning krävs utdrag ur brotts-misstankeregistret för arbete vid HVB-hem.
Arbetstiderna är fördelade på dag, kväll, sovande natt, helg. Att kunna ha beredskap vid behov. Ensamarbete förekommer.
Hos oss jobbar man med att stötta vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, många gånger med samsjuklighet. Målet är att personerna ska ha en bra, trygg vardag~ god vård & omsorg med bra bemötande. Arbetet kräver därmed att du är ansvarskännande och har en personlig mognad.
Arbetssättet är flexibelt och utgår från varje persons individuella behov. Vi arbetar utifrån personernas egna förmågor och mål. Stor vikt läggs vid att stärka och utveckla var och ens personliga resurser.
Olika personer har olika behov och insatserna sker utifrån vad var och en behöver. Det här är några vanliga arbetsuppgifter:
~ge stöd med sysslor som ingår i ett hem, till exempel städa, tvätta mm.
~hjälpa till med att planera och påminna om sysslorna. Ibland hjälper man till och genomför sysslorna tillsammans med person.
~hjälpa till med personlig hygien. Ibland är behovet av stöd stort, ibland finns inget stödbehov alls.
~stötta vid olika aktiviteter, som att till exempel planera inför/påminna eller att följa med på olika aktiviteter etc.
~skjutsa till aktiviteter, vårdkontakter, utflykter, anhöriga etc.
~följa med på till exempel träning
~vara med vid läkar/tandläkarbesök och vara som stöd vid andra kontakter som finns i personens nätverk
~samverka med anhöriga
~samverka med till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut mfl
~ge läkemedel genom delegering
~daglig dokumentation i journalsystemPubliceringsdatum2026-03-22Om företaget
Edebohemmet är ett HVB-hem för 15 boende fördelade i en huvudbyggnad och ett annex med lägenheter för utslussning. Vi vänder oss till män och kvinnor i åldern 18-65 år. Det ligger vackert i utkanten av Edebo i Roslagen Norrtälje kommun, ca 3,5 mil från Norrtälje. Man tar sig till oss med buss eller bil.
Vi har bedrivit psykiatrisk omvårdnad sedan 1977. Det finns således en lång erfarenhet av arbete med människor i behov av bl.a. psykisk och social omvårdnad. Sedan 2006 har vi inriktat oss på stöd och omvårdnad av personer med dubbeldiagnoser (samsjuklighet).
Vi arbetar med kontaktmannaskap, som ansvarar för planering samt uppföljning för boendes insatser utifrån en genomförandeplan.
Daglig planering genomförs för ADL, aktiviteter, resor och motiverande samtal.
I behandlingsarbetet tillämpas framförallt MI-metoden. Samtalsmetodens syfte är att främja motivation och beteendeförändringar.
Dokumentation sker fortlöpande genom journalföring i Infosoc och upprättande av genomförandeplaner.
Dina förmåner hos oss
• Du får ett utvecklande arbete som gör skillnad eftersom du är viktig för att boende hos oss ska må bra
• Du får en trivsam arbetsplats med trevlig gemenskap
• Du får arbeta med ett härligt gäng kompetenta och erfarna kollegor som tillsammans jobbar mot gemensamma mål
• Du får ett ledarskap som är nära dig eftersom chef och gruppledare arbetar tillsammans med dig och kan ge snabb återkoppling, att du får stöd och utvecklas
• Du får kollektivavtal
I Din ansökan via e-post
Vill vi att du berättar lite om dig själv:
1.Vilka utbildningar du har gått och lite kort om innehållet.
2.Erfarenheter som kan vara relevant för arbetet.
3.Varför du söker tjänsten hos oss.
4.Var du bor, intressen
5.När du har möjlighet att börja arbeta och hur mycket du kan arbeta under månaderna maj-augusti. Finns det någon period/dagar du absolut inte kan arbeta under dessa månader
5.Uppge samtliga aktuella kontaktuppgifter för att vi lätt ska kunna nå dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är Intervjuer sker löpande
Anställningsform: Visstidsanställning, timvikarier
För mer information kontakta: Administratör Leonie Bredenberg edebohemmet@outlook.com
Hur söker jag? Ansökan med svar på frågor och CV skickas via e-post till : edebohemmet@outlook.com
Märk ansökan med: SOMMARJOBB26
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: edebohemmet@outlook.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOMMARJOBB26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edebohemmet AB
(org.nr 556628-1696)
Edebohemmet Hvb (visa karta
)
763 91 HALLSTAVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Edebohemmet Hvb Kontakt
Administratör
Leonie Bredenberg edebohemmet@outlook.com 076-3030249 Jobbnummer
9811978