Skötare pooltjänst psykiatri
Region Kalmar län / Vårdarjobb / Västervik Visa alla vårdarjobb i Västervik
2026-07-15
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Nu söker vi dig som vill ha ett varierande och lärorikt jobb inom psykiatrin där du får möjlighet att arbeta både inom rättspsykiatri och vuxenpsykiatri i en pooltjänst.
Som skötare i poolen har du en hemavdelning som du tillhör men du arbetar på flera avdelningar inom vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin. Patienterna du möter har skiftande diagnoser, tillstånd och behov vilket ger möjlighet att lära och utvecklas i arbetet. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat basal omvårdnad, observationer och dokumentation.
Du kommer att ha ett rullande 6-veckorsschema med 2 veckor natt och 4 veckor dag/kväll samt arbeta varannan helg.
I din tjänst hos oss erbjuder vi:
Särskild ersättning under veckoslut
Kontinuerlig handledning
Flextid
Flyttbidrag för dig som flyttar till Västervik
Friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra cykel med bruttolöneavdrag
Extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år
Uppdrag inom befintlig tjänst, till exempel handledare och HLR-instruktör
Om dig
Du är utbildad skötare eller undersköterska alternativt har en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare arbetserfarenhet från psykiatri, behandlingshem eller liknande verksamhet är meriterande.
Rollen kräver att du har god samarbetsförmåga, att du kan vara tydlig i din kommunikation och kunna ge patienter ett lågaffektivt bemötande.
Du trivs med ett omväxlande arbete, är flexibel i ditt arbetssätt och kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter.
Din framtida arbetsplats
I höstas flyttade vi in i det nybyggda psykiatrihuset på sjukhusområdet i Västervik där vi nu samlat all vuxenpsykiatri och rättspsykiatri i samma byggnad. Här är vi är ca 200 medarbetare som arbetar inom heldygnsvård, öppenvård och rättspsykiatri. Vi har två allmänpsykiatriska och två rättspsykiatriska avdelningar där rättspsykiatrin är en länsresurs för hela Region Kalmar län.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Östra Kyrkogatan 48 (visa karta
)
593 81 VÄSTERVIK Arbetsplats
Psykiatriförvaltningen Kontakt
Victoria Kjellgren 010-3586538 Jobbnummer
10003269