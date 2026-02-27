Skördearbete, frilandsodling av grönsaker
2026-02-27
Erikstorps gård söker personal till sin frilandsodling av zucchini, västeråsgurka, vitkål och rödkål sommaren 2025.
Vi erbjuder ett aktivt arbete med skörd av grönsaker, främst zucchini. Skördearbetet sker för hand.
Traktorkörning i fält kan förekomma i samband med odlings- och skördearbete.
Vi söker dig som är positiv och trivs med praktiskt och fysiskt arbete utomhus. Du är en lagspelare som kan ta egna beslut i arbetet. Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska. Körkort är ett krav.
Vi är ett familjeägt lantbruksföretag och ser vår personal som vår viktigaste resurs. Vi värdesätter långsiktiga relationer och en god arbetsgemenskap där alla bidrar och tar ansvar.
Timanställning
Arbetet sker dagtid enligt överenskommelse.
Säsong: Juli & augusti
Arbetet är fysiskt krävande.
Arbetsplatsen ligger ca 8 km utanför Mariestad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Skicka in CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Mer info om Erikstorps gård finns på Instagram @erikstorpsgard och på Facebook Erikstorps gård.
Vill du vara en del av vårt team i sommar och bidra till att svenskodlade grönsaker når konsumenterna - då ser vi fram emot din ansökan.
ENGLISH
Erikstorps Gård is looking for seasonal workers for our open-field vegetable production for summer 2025.
We grow zucchini, pickling cucumbers, white cabbage and red cabbage.
The work mainly consists of harvesting vegetables, especially zucchini. All harvesting is done by hand.
Tractor driving in the field may occur during cultivation and harvest.
We are looking for someone who:
Is positive and willing to work hard
Is not afraid of physical work
Can work well in a team
Can make simple decisions while working
Can communicate in Swedish or English
Has a driver's license
We are a family-owned farm and our employees are very important to us. We value long-term cooperation and a good working atmosphere where everyone takes responsibility.
Hourly employment
Working hours: Daytime, by agreement.
Season: July and August
The work is physically demanding.
The farm is located about 8 km outside Mariestad.
We care a lot about personal suitability.
Please send your CV and a short personal letter. Interviews are held continuously, and positions may be filled before the deadline.
You can find more information about Erikstorps Gård on Instagram @erikstorpsgard or on Facebook Erikstorps gård.
Would you like to work with us this summer and help produce Swedish-grown vegetables? We look forward to your application.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@erikstorpsgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026". Arbetsgivare Nordberg, Andreas
, https://www.instagram.com/erikstorpsgard/
Rösslingen Erikstorp 1 (visa karta
)
542 93 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erikstorps gård Kontakt
Pernilla Nordberg 0737441811 Jobbnummer
9767417