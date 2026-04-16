Skolvärd - Finnvedens Gymnasium

2026-04-16
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Skolvärd
Vill du arbeta med ungdomar och bidra till en trygg, inkluderande och studievänlig skolmiljö?
Vi söker nu två tjänster som skolvärd till vår gymnasieskola. En av tjänsterna är en tillsvidareanställning och den andra är en projektanställning året ut. Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som skolvärd är du en viktig vuxen i skolans vardag och en del av skolans trygghetsteam, som ingår i elevhälsan. Tillsammans arbetar ni främjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa trygghet, studiero och gemenskap i skolmiljön.
Ditt uppdrag är att finnas nära eleverna, bygga förtroendefulla relationer och skapa trygghet genom vardagliga möten under hela skoldagen. Du möter eleverna där de befinner sig och fungerar som en viktig länk mellan elever och skolans övriga professioner.
Genom ditt arbete bidrar du till att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sina studier och utvecklas till ansvarstagande och socialt kompetenta individer.Dina arbetsuppgifter
I rollen som skolvärd arbetar du aktivt för att skapa en trygg och positiv skolmiljö. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Vara synlig och tillgänglig för elever under skoldagen
Skapa trygga relationer och fungera som stöd i elevernas vardag
Förebygga, uppmärksamma och hantera konflikter, oro och kränkningar
Planera och genomföra rastaktiviteter som främjar gemenskap
Bidra till trygghet i skolans gemensamma utrymmen
Fånga upp elever i behov av stöd och vägledning
Samverka med mentorer, elevhälsa, lärare och skolledning
Delta i samtal med elever och vårdnadshavareKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, gärna inom gymnasieskola eller socialt arbete, där relationsskapande är en central del av uppdraget.
Du har en praktiskt inriktad yrkesutbildning mot pedagogik, social eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant. Det är viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är lugn, trygg och har ett professionellt bemötande
Har god förmåga att skapa relationer och samtidigt sätta tydliga gränser
Är lyhörd, flexibel och kan agera självständigt inom givna ramar
Har mod att ta samtal, även i utmanande situationer
Är ansvarstagande, lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga
Har hög social kompetens och god fingertoppskänsla
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har systemkunskap kopplat till gymnasieskolan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en god självbild, ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar med positiv energi i arbetsgruppen. Du är en förebild för eleverna och arbetar i linje med kommunens värdegrund.
Har du egna intressen eller hobbys som kan inspirera och engagera våra elever ser vi det som ett extra plus.Anställningsvillkor
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Prostgårdsvägen 3 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasie/VUX, Administration Jobbnummer
9858356