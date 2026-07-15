Skolvaktmästare till Eriksdalsskolan
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2026-07-15
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen till Eriksdalsskolan! Kunskap Trygghet Glädje
Eriksdalsskolan är en F-9-skola på Södermalm med närhet till både stadens puls och till natursköna områden. Skolan sjuder av liv med drygt 1000 elever i årskurserna F-9. Vi har rymliga och funktionella lokaler, en fantastisk skolgård med tillgång till konstgräsplan, skridskobana och Eriksdalsbadet i vårt närområde. Tillsammans arbetar ca 200 medarbetare varje dag för att skapa den bästa skolan för våra elever.
Vår skolledning består av fem biträdande rektorer, en administrativ chef och en rektor.
Vill du veta mer om oss så får du mer info genom hemsidan https://eriksdalsskolan.stockholm.se/
och genom skolans instagramkonto eriksdalsskolans_medier
Vi kommer göra ett löpande urval, vänta därför inte utan ansök redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare på Eriksdalsskolan ingår du i skolans serviceteam tillsammans med ytterligare en vaktmästare, två skolsekreterare, en skolassistent, en it-samordnare och kökschef. Närmaste chef är skolans administrativa chef. Som vaktmästare arbetar du med skolans lokaler, systematisk skötsel, underhåll och besiktning av lokaler, skolans systematiska brandskyddsarbete, teknisk utrustning samt verka som kontaktperson både internt och externt. Du ansvarar, tillsammans med din vaktmästarkollega för larm, öppning och stängning av lokaler, ommöbleringar och omflyttningar, beställning av visst material, varumottagning och varuleveranser.
Arbetstiderna varierar mellan veckorna beroende på om du öppnar skolan vid kl. 07 eller om du stänger skolan kl. 18. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning alternativt relevant arbetslivserfarenhet för aktuell tjänst. Du har god förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter men också arbeta tillsammans med andra. Många arbetsuppgifter kräver att du samarbetar med din vaktmästarkollega eller övriga i serviceteamet.
Du är duktig på att samarbeta och kan skapa goda relationer då arbetet innebär mycket kontakt med elever, personal, interna och externa samarbetspartners. Du behöver kunna kommunicera på god svenska då vi har många externa kontakter med hantverkare.
En del av arbetet består av administrativa uppgifter såsom felanmälningar till vår fastighetsvärd, bokning av besiktningar, uppföljning av skyddsronder mm. Skolan använder ett digitalt ärendesystem så du behöver kunna använda dator och vara duktig på att prioritera kring dina uppgifter så att de blir gjorda i rätt ordning.
Meriterande om du tidigare arbetat som vaktmästare och/eller har utbildning som snickare, målare, elektriker eller liknande utbildning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ringvägen 58-66 (visa karta
)
118 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad - Eriksdalsskolan Kontakt
Administrativ chef
Anna Ruritz anna.ruritz@edu.stockholm.se Jobbnummer
10002981