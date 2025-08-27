Skolstöd
Stift Dormsjöskolan / Barnskötarjobb / Hedemora Visa alla barnskötarjobb i Hedemora
2025-08-27
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Dormsjöskolan i Hedemora
Dormsjöskolan är en liten skola med fantastiska förutsättningar . Här bor och studerar ett tjugotal elever från olika delar av landet, de bor i huvudsak på vårt intilliggande HVB hem. Det förekommer även att elever åker till och från skolan dagligen från sina närliggande hem. Vi bedriver undervisningen i små grupper i tre olika skolformer- anpassad grundskola, och anpassad gymnasieskola. De elever som går på vår skola har ofta en eller flera diagnoser inom NPF-spektrat. Detta bemöter vi med en individanpassad undervisning som liknar få andra skolor. Skolan har en mycket hög personaltäthet där vi arbetar i små grupper eller med enskild undervisning. Detta i en skolmiljö som är anpassad utifrån elevernas behov.
Dormsjöskolan ligger på en mycket naturskön plats vid en sjö några kilometer från orten Garpenberg. Skolan ägs av en icke vinstdrivande stiftelse som funnits på platsen i över 60 år. Vi är väl rustade med egen idrottshall, smedja, musikrum, aula och gym. Men det är de mindre synliga förutsättningarna som är skolans verkliga styrka. Här får varje elev möta den trygghet och struktur som den behöver. Här får alla bli sedda av personal de kan lita på, och utvecklas i sin egen takt.
Du kommer att arbeta i ett arbetslag med skiftande bakgrund och kvalifikationer men med ett gemensamt, omtanke om våra elever. Vi har täta kontakter mellan varandra med dagliga morgonmöten och i övrigt korta kontaktvägar.
Som skolstöd på Dormsjöskolan stöttar och hjälper du även eleven i dennes hemmiljö på Dormsjöskolans närliggande HVB-hem.
I denna tjänst ställer vi särskilt höga krav på personlig lämplighet för att kunna möta elevernas behov, därför ser vi dig som:
• Har ett lågaffektivt, lugnt och tydligt bemötande
• Är flexibel (dynamisk) och kan anpassa sig till olika situationer
• Du har en öppenhet och intresse för människors olikheter
• Du har en positiv tro på inlärning och utveckling
Som skolstöd på Dormsjöskolan är du också en aktiv deltagare i ett lärteam och bidrar med ytterligare perspektiv på elevernas lärande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: elaine.persson@dormsjoskolan.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Dormsjöskolan
, https://www.dormsjoskolan.com/
Dormsjö 214 (visa karta
)
776 98 GARPENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Dormsjöskolan Kontakt
Rektor
Torbjörn Persson torbjorn.persson@dormsjoskolan.com 0703690477 Jobbnummer
9478311