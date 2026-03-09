Skolsköterska till Elevhälsan
Skara kommun, Elevhälsa 1-19 / Sjuksköterskejobb / Skara Visa alla sjuksköterskejobb i Skara
2026-03-09
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Elevhälsa 1-19 i Skara
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Arbetet innebär
Som skolsköterska i vår elevhälsa arbetar du i ett tvärprofessionellt team på skolan tillsammans med rektor.
Du har din bas ute på skolan men möter dina skolsköterskekollegor samt elevhälsochef kontinuerligt på professionsmöten och arbetsplatsträffar.
Du är en del av den centrala men också samlade elevhälsan. Tillsammans med elevhälsoteamet arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja eleverna i deras skolgång. Du samarbetar med övrig personal på skolan, vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan och är en viktig del i elevhälsoteamet där du bidrar med ditt perspektiv utifrån ditt professionsområde.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tycker om att samarbeta med samtliga professioner runt eleverna och är idérik och drivande i att utveckla verksamheten. Det är viktigt för dig att sätta eleven i fokus och tillsammans med andra samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling utifrån varje enskild elev.
Som skolsköterska har du en självständig roll vilket innebär att du planerar och organiserar ditt arbete på ett bra sätt. Du är flexibel och har förmåga att prioritera när situationer förändras. Du är mån om att kunna samarbeta med andra vilket gör att du är lyhörd och intresserad och sätter stort värde på att skapa goda relationer till såväl elever, personal som vårdnadshavare.
Kvalifikationer
- legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska.
- erfarenhet av arbete som skolsköterska.
B-körkort är ett krav då arbete i kommunens ytterområden förekommer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/19". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skara kommun, Elevhälsa 1-19 Kontakt
Therese Johansson 0511-32091 Jobbnummer
9783769