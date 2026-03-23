Skolsköterska till centrala elevhälsan
Gällivare kommun / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-03-23
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
Publiceringsdatum2026-03-23Beskrivning av verksamheten
Elevhälsan skall ses som ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser ingår och är en del av skolans lärandeuppdrag och det samlade arbetet för en god hälsa. Det främjande och förebyggande arbetet skall betonas och bedrivas salutogent och med ett inkluderande arbetssätt. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra den centrala elevhälsan i kommunen, dina kollegor på elevhälsan är skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger, skolpsykologer och administratör. Ett nära och utvecklande samarbete inom den centrala elevhälsan är en viktig och grundläggande del i arbetet. Du kommer att bli placerad på en eller flera av kommunens skolor. Där arbetar du oftast ensam, dock med stöd av kollegorna, vilket kräver stor självständighet.
Som skolsköterska i Gällivare kommun kommer du arbeta med ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Dina arbetsuppgifter är bland annat hälsobesök och vaccinationer enligt basprogrammet. Du har även egen öppen mottagning för enklare sjukvårdsuppgifter och mottagning tillsammans med skolläkaren. Du ingår i skolornas elevhälsoteam och bidrar med medicinsk- och omvårdnadskompetens i elevhälsoarbetet.
Arbetet som skolsköterska är varierande och du samverkar med interna och externa aktörer såsom socialtjänsten och Regionen. Kvalifikationer
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska alt. skolsköterska. Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga och elevhälsa är meriterande. En god kommunikativ förmåga och social kompetens är av största vikt då arbetet innebär mycket kontakter med elever, föräldrar, personal och rektorer.
Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till egen bil
Vid anställning - utdrag från polisens belastningsregister.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV och ett personligt brev. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Handling som styrker legitimation skall bifogas din ansökan.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling Anställningstyp/arbetstider
Vi söker en 100 % tjänst som skolsköterska. Du kommer att ha semestertjänst med ett flextidsavtal.
Provanställning kommer att tillämpas för tjänsten. Ersättning
Månadslön, Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2026-04-10
Upplysningar
Mats Johansson Rantavaara, Verksamhetschef 0970-818177
Linda Sundvall, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 0970-818 444
Fackliga företrädare
Vårdförbundet
Linda Lagnestig, 0970-818354
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Verksamhetschef
Mats Johansson Rantavaara Mats.JohanssonRantavaara@gallivare.se 0970-818 177 Jobbnummer
9813569