Skolsköterska Öllsjöskolan F-9
2026-02-16
Välkommen att bli en del av vår verksamhet, nu söker Öllsjöskolan en skolsköterska!
Din roll hos oss
Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. I skolsköterskans dagliga arbete ingår hälsobesök innefattande screeningundersökningar och hälsosamtal. Även vaccinationer, öppen mottagning, hälsoundervisning samt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan genom elevhälsoteamets möten ingår som en naturlig del i uppdraget.Som skolsköterska deltar du också i kvalitetssäkring och utveckling på skolan. Du kommer att ha hela din tjänst på Öllsjöskolan. Förutom att vara med i skolans elevhälsoteam ingår du också i det arbetslag som delar av elevhälsan utgör.
Vem söker vi?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med påbyggnadsutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller öppen hälso- och sjukvård/distriktsköterska alternativt skolsköterska. Vi vill att du är en stark drivkraft i det hälsofrämjande arbetet och har erfarenhet av att arbeta i team.
Det är en fördel om du erfarenhet av arbete som skolsköterska liksom erfarenhet från arbete med barn och ungdomar. God kännedom om det svenska skolsystemet är också meriterande. Givetvis har du god förmåga att använda digital teknik som redskap i ditt dagliga arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Prorenata.
För att lyckas i rollen har du förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare är du en person med god samarbetsförmåga och ansvarskänsla. Att vara noggrann och strukturerad är också egenskaper vi efterfrågar.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Öllsjöskolan bedriver undervisning i F-9 och skolbarnomsorg för barn i åk F-6. Vi arbetar i två spår. I varje spår finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. I arbetslagen F-6 ingår även verksamhet för barn i fritidshem och för elever i 7-9 finns verksamhet i elevcaféet. Det finns även ett arbetslag som arbetar för elevhälsan.
På skolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som vill ge eleverna en bra skola. Pedagogernas erfarenhet och kompetens tas tillvara för att nå en helhetssyn och hög kvalité. Vi når höga resultat och söker medarbetare som kan bidra till detta. Vi lägger stor vikt vid att eleverna har kunskap om vilka förmågor som bedöms i varje ämne och hur eleven kan arbeta mot dessa.
Skolan är i en spännande utvecklingsfas och vi arbetar mycket med betydelsen av formativ bedömning och elevens delaktighet bland annat genom elevledda utvecklingssamtal. Vi arbetar också för att skapa trygghet och trivsel samt för att nå en Vi-känsla för hela skolan. Eleverna/barnen inspireras och motiveras via upplevelser, laborativt arbete och ämnesintegrerad undervisning i både ute - och innemiljö.
I fritidshemmen erbjuder vi en meningsfull och stimulerande verksamhet som bidrar till lärande och utveckling.Vi vill med detta uppnå arbetsglädje och ökad förståelse - ett gott lärande!
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
