Skolsköterska
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-08-05
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
På Sundsvalls Gymnasium finns idag ett relativt brett utbud av olika program. Vi vet att gymnasieutbildningar i riket som stort behöver arbeta för ett utbud och dimensionering som möter arbetsgivarnas behov. På kommunövergripande nivå behöver vi arbeta med både en långsiktig och kortsiktig kompetensförsörjning för en tänkt etablering, samtidigt som andelen obehöriga elever till gymnasiet fortsätter att öka behöver vi inom vissa delar ställa om vår verksamhet.
Idag går det ca 2200 elever på Sundsvalls gymnasium och de undervisas av ca 200 lärare. Din anställning kommer att vara mot Introduktionsprogrammens individuella alternativ (IMA) och språkintroduktion (IMS) som är förlagd på Västermalms skolområde. Vår målsättning är att utveckla skolan som helhet mot ett positivt elevhälsoklimat. Inför läsåret 26/27 kommer ca 240 elever att studera vid individuellt alternativ och ca 75 elever vid Språkintroduktionen.
Vi söker nu en skolsköterska som kan vara en engagerad och bidragande part i vårt elevhälsoarbete på skolan. Varmt välkommen med din ansökan!
Så här bidrar du i rollen som skolsköterska
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning.
Som skolsköterska är du en viktig del i hela elevhälsans arbete där du bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella mötet. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professionsnätverk för kommunens övriga skolsköterskor med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, som leds av verksamhetschef.
Elevhälsans medicinska insats är HBTQI certifierade. Skolsköterskorna i nätverket erbjuds även handledning och yrkesspecifik kompetensutveckling.
All dokumentation för elevhälsans medicinska insats sker i vårt digitala journalsystem, PMO.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdom, alternativt en avslutad skolsköterskeutbildning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för rollen.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR Hälso- och sjukvård
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Cathrin Jonsson, Vårdförbundet 070-1916189 Jobbnummer
10023037