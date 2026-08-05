Processoperatör till ledande företag inom bioteknik - Uppsala
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Processoperatörsjobb / Uppsala Visa alla processoperatörsjobb i Uppsala
2026-08-05
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, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en högteknologisk produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och utveckling står i fokus? Nu söker vi en processoperatör till ett spännande uppdrag hos en av Uppsalas största arbetsgivare inom bioteknik.
Du blir en del av en avdelning med cirka 30 medarbetare som tillverkar reservdelar och förbrukningsmaterial till avancerad analysutrustning. Verksamheten präglas av höga kvalitetskrav, precision och ett stort fokus på ständiga förbättringar.
Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter i laboratoriemiljö, renrum och lokaler med skärpta hygienkrav. Arbetet kräver ett stort fokus på noggrannhet, kvalitet och precision.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Framställning av lösningar.
Manuell och maskinell montering.
Tillverkning av komponenter och delar.
Material- och tidsavbokningar.
Beställning av material.
Produktionsplanering.
Arbete med ständiga förbättringar enligt LEAN-principer.
Uppdraget är på heltid med start 1 september och förväntas pågå till årsskiftet, med möjlighet till förlängning.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt och trivs i en miljö där kvalitet och noggrannhet är avgörande. Du är en lagspelare som uppskattar samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Teknisk gymnasieutbildning.
Tidigare erfarenhet från biotech- eller biopharmaindustrin.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning, exempelvis inom kemi eller liknande naturvetenskapligt område.
Flerårig erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en lugn, metodisk och fokuserad person med ett öga för detaljer. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet, trivs med att samarbeta i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du tar ansvar för ditt arbete och är engagerad i att driva och bidra till ständiga förbättringar.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Björkgatan 30 (visa karta
)
751 84 UPPSALA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanne Thörnberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
10023007