Köksmästare sökes till Pinchos Karlskrona
Estej AB / Kockjobb / Karlskrona Visa alla kockjobb i Karlskrona
2026-08-05
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Vill du leda ett kök där kvalitet, tempo och arbetsglädje går hand i hand?
Vi söker nu en köksmästare som vill vara med och utveckla Pinchos Karlskrona tillsammans med ett engagerat team.
Hos oss får du ett stort ansvar och möjlighet att sätta din prägel på den dagliga driften. Vi söker dig som är en naturlig ledare, brinner för matlagning och vet hur man bygger ett starkt lag där alla trivs och utvecklas.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda ett restaurangkök.
Är strukturerad och gillar ordning och reda.
Har god kunskap inom ekonomi, råvarukontroll och schemaläggning.
Kan behålla lugnet även när tempot är högt.
Leder genom att föregå med gott exempel.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Leda och utveckla köksteamet.
Säkerställa hög kvalitet på mat och service.
Ansvara för beställningar, lager och inventering.
Arbeta med personalplanering och upplärning.
Följa upp nyckeltal och bidra till en lönsam verksamhet.
Vi erbjuder:
Ett härligt team med höga ambitioner.
Möjlighet att utvecklas både som ledare och kock.
Konkurrenskraftiga villkor för rätt person.
Vi lägger stor vikt vid personlighet, ledarskap och engagemang.
Låter det som du? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: info@karlskrona.pinchos.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Estej AB
(org.nr 556771-2152)
Ronnebygatan 38 (visa karta
)
371 33 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pinchos Jobbnummer
10023004