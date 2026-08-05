Köksmästare sökes till Pinchos Karlskrona

Estej AB / Kockjobb / Karlskrona
2026-08-05


Visa alla kockjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Estej AB i Karlskrona

Vill du leda ett kök där kvalitet, tempo och arbetsglädje går hand i hand?
Vi söker nu en köksmästare som vill vara med och utveckla Pinchos Karlskrona tillsammans med ett engagerat team.
Hos oss får du ett stort ansvar och möjlighet att sätta din prägel på den dagliga driften. Vi söker dig som är en naturlig ledare, brinner för matlagning och vet hur man bygger ett starkt lag där alla trivs och utvecklas.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda ett restaurangkök.
Är strukturerad och gillar ordning och reda.
Har god kunskap inom ekonomi, råvarukontroll och schemaläggning.
Kan behålla lugnet även när tempot är högt.
Leder genom att föregå med gott exempel.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Arbetsuppgifter
Leda och utveckla köksteamet.
Säkerställa hög kvalitet på mat och service.
Ansvara för beställningar, lager och inventering.
Arbeta med personalplanering och upplärning.
Följa upp nyckeltal och bidra till en lönsam verksamhet.

Vi erbjuder:
Ett härligt team med höga ambitioner.
Möjlighet att utvecklas både som ledare och kock.
Konkurrenskraftiga villkor för rätt person.

Vi lägger stor vikt vid personlighet, ledarskap och engagemang.
Låter det som du?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: info@karlskrona.pinchos.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Estej AB (org.nr 556771-2152)
Ronnebygatan 38 (visa karta)
371 33  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pinchos

Jobbnummer
10023004

Prenumerera på jobb från Estej AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Estej AB: