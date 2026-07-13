Skolsköterska
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2026-07-13
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Elevhälsan i Hedemora kommun söker en Skolsköterska.
Bildningsförvaltningen i Hedemora kommun arbetar för att skapa goda förutsättningar för barns och ungas lärande, utveckling och välbefinnande. Inom avdelningen för välfärd samlas elevhälsans olika professioner med fokus på att ge stöd till elever och skolor genom ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete.
Som skolsköterska blir du en del av Elevhälsans medicinska insats (EMI) och ingår i en verksamhet som präglas av samarbete, utveckling och ett starkt barn- och elevperspektiv. Du arbetar nära skolans övriga professioner och har samtidigt tillgång till ett professionellt nätverk av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagoger inom kommunen.
Hedemora kommun erbjuder en arbetsmiljö där engagemang, samverkan och kvalitet står i fokus och där du får möjlighet att vara med och bidra till barns och ungas hälsa och framtid.
Hedemora kommun är en offentlig organisation vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn och unga varje dag.
• Ett självständigt uppdrag med stort eget ansvar.
• Samarbete med kompetenta kollegor inom elevhälsans olika professioner.
• Regelbundet erfarenhetsutbyte med skolsköterskor inom kommunen.
• Möjlighet att bidra till utvecklingen av elevhälsans arbete och verksamhet.
• Läs mer på Hedemora kommuns webbplats om personalförmåner.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som skolsköterska i Hedemora kommun arbetar du med elever från förskoleklass till och med gymnasiet. I uppdraget ingår att genomföra hälsobesök och hälsosamtal enligt elevhälsans medicinska insats (EMI), följa elevernas hälsa och utveckling samt genomföra vaccinationer i enlighet med det nationella barnvaccinationsprogrammet. Du ansvarar också för enklare sjukvårdsinsatser, medicinska bedömningar inom skolans verksamhet samt rådgivning till elever, vårdnadshavare och personal i frågor som rör hälsa och levnadsvanor.
Du är en viktig del av den samlade elevhälsan och samverkar nära med rektorer, kuratorer, psykologer, specialpedagoger, lärare och övrig skolpersonal. Tillsammans arbetar ni hälsofrämjande och förebyggande för att skapa goda förutsättningar för lärande, hälsa och utveckling hos alla elever.
Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete med stor möjlighet att planera och strukturera din arbetsdag. Du arbetar dagtid och ingår i ett kollegialt nätverk av erfarna skolsköterskor där samverkan, kunskapsutbyte och utveckling av verksamheten är en naturlig del av uppdraget.
Din anställning är placerad inom Bildningsförvaltningen, avdelningen för välfärd. Tjänsten är förlagd till kommunens ytterområde med ansvar för elever i förskoleklass till årskurs 6.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktsköterska.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor från olika professioner. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du ser värdet av samverkan för att nå bästa möjliga resultat för eleven.
Du har förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete samt kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Vidare har du ett genuint intresse för skolans uppdrag och för elevhälsans arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och undanröja hinder för lärande.
Vi ser gärna att du är nyfiken på utvecklingsarbete och vill bidra till att vidareutveckla skolsköterskans roll inom elevhälsans främjande och förebyggande arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Krav för anställningen är
• Legitimerad sjuksköterska.
• Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska, barn- och ungdom eller skolsköterskeprogrammet.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande för anställningen är:
• Erfarenhet av arbete som skolsköterska.
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
• Kunskap om elevhälsans uppdrag och relevant lagstiftning.
• Kunskap journalsystemet Prorenata
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Uppehållstjänst/semestertjänst
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF 33/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
Avdelningschef
Jenny Kämpe +4622534000 Jobbnummer
10000678