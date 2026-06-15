Skolsköterska
Härjedalens kommun / Sjuksköterskejobb / Härjedalen Visa alla sjuksköterskejobb i Härjedalen
2026-06-15
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Vill du vara med och arbeta hälsofrämjande och förebyggande med barn och unga i en verksamhet där ditt arbete verkligen gör skillnad?
Härjedalens kommun och den gemensamma elevhälsan behöver fylla på med skolsköterskor till skolorna i västra Härjedalen.
Som skolsköterska kommer du att ha en central och viktig roll i skolans elevhälsoarbete där du som skolsköterska bidrar med din medicinska kompetens. Du ingår i den samlade elevhälsa där du tillsammans med pedagoger och övrig personal i elevhälsoteamet arbetar tvärprofessionellt för att skapa de bästa förutsättningarna för elevers hälsa, utveckling och lärande.
En av de två tjänsterna förutsätter att erforderliga beslut fattasPubliceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska arbetar du på individ-grupp och skolenhetsnivå och bidrar aktivt i skolans tvärprofessionella forum.
I rollen som skolsköterska ingår bland annat:
erbjuda och genomföra hälsosamtal, hälsobesök och vaccinationer enligt nationella riktlinjer och fastställt nationellt basprogram
att arbeta främjande och förebyggande med elevers hälsa, såväl fysisk, psykisk som social
finnas till hands för öppen mottagning
ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
kontinuerligt och strukturerat samarbeta med övriga professioner i elevhälsan samt pedagoger vid skolan
samverka med externa aktörer och myndigheter
skapa relationer med elever och samverka med elever och vårdnadshavare Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med någon av följande vidareutbildningar:
Specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- sjukvård för barn (75hp)
Distriktssköterska (75hp)
Skolsköterskeprogrammet (60hp)
För tjänsten krävs B-körkort då du behöver kunna ta dig med bil mellan skolorna.
Vid eventuell anställning ska registerutdrag från polisen uppvisas.
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som skolsköterska hos oss tror vi att du:
har ett stort intresse för barn och ungas hälsa
är relationsskapande, lyhörd och professionell i möte med elever och vårdnadshavare
är trygg i din profession och har god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt har förmåga att prioritera
har lätt för att samverka med olika aktörer och trivs i tvärprofessionella team
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi erbjuder
ett meningsfullt och utvecklande arbete där du som skolsköterska tillsammans med kompetenta kollegor på skolan bidrar till barn och ungas hälsa och välmående
Möjlighet att utvecklas i din profession och nära samverkan med övriga skolsköterskor i kommunen
Provanställning om 6 månader tillämpas.
Kontaktinformation
Jenny Thaung, Elevhälsochef, jenny.thaung@herjedalen.se
Ingrid Carlström, Ombud Vårdförbundet, 0680-16243 0680-16100, ingrid.carlstrom@herjedalen.se
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5132180225
Tjänstens omfattning: 100%
Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
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842 80 FUNÄSDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Fackligt ombud Vårdförbundet
Ingrid Carlström ingrid.carlstrom@herjedalen.se +4668016243 Jobbnummer
9962813