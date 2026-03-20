Skolsköterska
2026-03-20
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Elevhälsans uppdrag är att stärka barn och elever genom att bidra till en trygg, stödjande och hälsofrämjande skolmiljö där varje elev får bästa möjliga förutsättningar att må bra, utvecklas och nå sina mål.
På varje skola samarbetar elevhälsans olika professioner i team för att ge rätt stöd i rätt tid. Genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt skapar vi en positiv lärandemiljö på organisations-, grupp- och individnivå. Tillsammans gör vi skillnad och formar framtiden.
Arbetsuppgifter
Uppdraget som skolsköterska innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i nära anslutning till elevernas vardag. Du följer elevgruppens hälsa genom hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt nationella riktlinjer, samtidigt som du ansvarar för enklare sjukvård och dokumentation i journalsystem. I uppdraget ingår även att boka elever till skolläkare vid behov och att närvara under skolläkarmottagningen. Arbetet sker i ett tätt samarbete med biträdande rektor, specialpedagog, skolkurator och pedagogerna, och du deltar aktivt i elevhälsoteamets gemensamma arbete. Du har även återkommande kontakt med externa aktörer som BHV, ungdomsmottagningen, BUP, socialtjänsten och primärvården, vilket ger en bred samverkansyta kring elevernas hälsa.
Du bidrar genom att:
* Genomföra hälsobesök och hälsosamtal enligt nationella riktlinjer
* Utföra vaccinationer och enklare sjukvård
* Dokumentera och arbeta systematiskt i elevhälsans digitala system
* Utföra hälsofrämjande arbete på gruppnivå
* Vara delaktig i utvecklingen av skolans hälsofrämjande arbete
Vi gör varandra bättre genom att:
* Arbeta nära varandra i ett prestigelöst och kompetensstarkt team
* Dela erfarenheter och vara delaktig i att ta fram gemensamma rutiner
* Stärka varandra i komplexa ärenden
* Bidra till ett inkluderande elevhälsoarbete byggt på respekt och tillit

Kvalifikationer
Arbetet kräver en trygg och lyhörd person med god kommunikativ förmåga och ett salutogent synsätt, där elevens styrkor och möjligheter står i centrum. I rollen behövs en varm och professionell närvaro som skapar förtroende hos både barn, unga och deras vårdnadshavare. Vardagen är varierad och ställer krav på förmågan att planera och prioritera, men också på att kunna växla fokus när situationen kräver det. En nyfiken och utvecklingsinriktad inställning är värdefull, liksom modet att bidra med idéer och nya arbetssätt. Synlighet i verksamheten, tillgänglighet för elever och ett nära samarbete med kollegor är en naturlig del av arbetet och något som gör att du trivs i rollen. Du behöver även ha förmågan och intresset av att arbeta på gruppnivå, vilket innebär att du är bekväm med att hålla presentationer inför elever, vårdnadshavare och pedagoger.
För uppdraget krävs:
* Legitimation som sjuksköterska med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, distriktssköterskeutbildning eller skolsköterskeprogrammet
* Erfarenhet av arbete som sjuksköterska
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet av arbete inom Elevhälsans medicinska insats (EMI) är meriterande, liksom vana av att arbeta med digitala systemstöd och dokumentation i Prorenata.
Körkort och tillgång till bil underlättar arbetet.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/147".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346)
81180 Sandviken
811 80 SANDVIKEN

Arbetsplats
Sandvikens kommun, Elevhälsan Kontakt
Vårdförbundet
Helena Törnström helena.tornstrom@sandviken.se 026-24 13 34
