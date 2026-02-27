Skolsköterska
Arboga kommun, Elevhälsan / Sjuksköterskejobb / Arboga Visa alla sjuksköterskejobb i Arboga
2026-02-27
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arboga kommun, Elevhälsan i Arboga
Bara en halvtimme från Örebro, Västerås och Eskilstuna ligger Arboga. I Arboga finns småstadens charm i storstadens närhet. Natur, skolor och fritidsaktiviteter ligger endast en promenad eller cykeltur bort. Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Vi har 14 100 invånare och drygt 1000 anställda i kommunen.
Vår värdegrund skapar ett gemensamt förhållningssätt och genomsyrar kommunens alla verksamheter. Den är en kompass i det dagliga arbetet för alla medarbetare och politiker:
"Med ett professionellt förhållningssätt och en uthållig organisation erbjuder vi service och tjänster av hög kvalitet. Genom ett modigt medarbetarskap och innovativt tänkande förverkligas visionen, Arboga plats för inspiration."
Välkommen du också!
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla elevhälsan i Arboga som skolsköterska. I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Arboga kommun erbjuder vi invånarna förskola, grundskola och gymnasium av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Grundläggande för elevhälsans medicinska insats är hälsofrämjande- och förebyggande arbete enligt basprogram, skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer för elevhälsans medicinska insats. Elevhälsans medicinska insats arbetar på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsans medicinska insats är en del av elevhälsoteamet. Med ett kompromisslöst fokus på barn och elever sker arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljöerna så att hälsa, lärande och trygghet främjas. Fokus i arbetet ska ligga på elever som är i behov av stöd och hjälp. Arbetet ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom hälsobesök/ hälsoupplysning öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer samt hur det påverkar hälsan.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning enligt någon av Öppen hälso- och sjukvård eller Hälso- sjukvård för barn och ungdom eller Högskolespecifik utbildning till skolsköterska. Du ska ha god samarbetsförmåga och vilja att utvecklas i din yrkesroll. Som person är du lyhörd för verksamhetens behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har en positiv inställning till samarbete, är ansvarstagande och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Erfarenhet inom barn- och ungdomsmedicin och elevhälsans medicinska insats är meriterande liksom erfarenhet av datajournal.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
(http://www.polisen.se/)
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Anställningsvillkor
Tillsvidare, deltid 75%.
Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-03-22.
Urval kan komma att ske fortlöpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Vi undanber oss all kontakt från bemannings- och annonseringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/21". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommun
(org.nr 212000-2122) Arbetsplats
Arboga kommun, Elevhälsan Kontakt
Verksamhetschef
Ann Myrelid 0589-87227 Jobbnummer
9766781