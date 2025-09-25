Skolsköterska 100 %
Utbildia AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg
Utbildia startade sin första skola 2022, nu är vi 8 enheter runt om i landet! Central enhet för elevhälsa är en nystartad organisation inom Utbildia och som kommer fokusera på att bygga upp starka EHT på två av våra skolor för att stödja elevernas välmående och hälsa. Hos oss får du möjligheten att vara med från början och forma framtiden för våra elever och din egen karriär.
Vår centrala elevhälsa ska skapa optimala förutsättningar för att alla elever ska lyckas!
Tjänstebeskrivning
Vi söker en engagerad skolsköterska till vår centrala elevhälsa där du kommer vara placerad på vår grundskola i Angered. Tillsammans med oss kommer du var en viktig del i uppbyggnaden och utvecklingen av vår centrala enhet. På Viljaskolan Angered kommer du vara en viktig del i elevhälsoteamet och det främjande och förebyggande arbetet. Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Strategisk planering och genomförande av BAS-programmet för medicinsk elevhälsa
Delta i EHT och EHM
Planera och genomföra insatser på gruppnivå utifrån årshjul
Stödja elever i deras skolvardag
Journalföring och efterlevnad av lagstiftning
Till din hjälp kommer du självklart att:
Samarbeta med skolans rektor och specialister för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas
Etablera och upprätthålla kontakt med elever, vårdnadshavare och lärare
Utveckla vår medicinska enhet och dess rutiner tillsammans med enhetschef och kollegor på andra skolor
Ingå i ett team av Skolsköterskor runt om i landetKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inriktning barn och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska
Stark förmåga att samarbeta och kommunicera med olika yrkesgrupper
Driven och självständig med förmåga att initiera och driva förbättringsarbete
Hög grad av empati och vilja att stödja elevernas utveckling
Detta erbjuder vi!
Möjlighet att påverka uppbyggnaden av en medicinsk enhet
Stöttande och inkluderande arbetsmiljö
Möjligheter till professionell utveckling
Tillträde snarast eller enl. ÖKÖvrig information
Självklart har vi kollektivavtal, har du frågor kring tjänsten tveka inte att kontakta Tf. Verksamhetschef Sara Nystedt på sara.nystedt@utbildia.se
Enligt skollagen (2010:800) är vi skyldiga att kontrollera brottsregistret för alla som ska arbeta inom skola. Detta gör vi för att säkerställa en trygg och säker miljö för våra elever.
Välkommen att söka!
Om du är redo att ta dig an denna spännande utmaning och vill göra en verklig skillnad i ungdomars liv, skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och din passion för att arbeta med elevernas hälsa. Urval sker löpande så vänta in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildia AB
(org.nr 559189-3754), http://www.viljaskolan.se
424 50 ANGERED Arbetsplats
Viljaskolan Angered Jobbnummer
9525666