Skolsekreterare
Välkommen till oss
Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal skola som har cirka 530 elever från förskoleklass till åk 9 samt ungefär 110 personal.
Som skolsekreterare på Akalla grundskola blir du en del av vårt administrativa team, som består av administrativ chef, skolvaktmästare och IT-samordnare.
Vi erbjuder
Din roll
Som skolsekreterare har du en central roll i skolans verksamhet. Du ansvarar för elevadministration, vilket bland annat innebär betygs- och frånvarohantering, elevantagning samt vikarieanskaffning. Du är även delaktig i schemaläggningen (Skola24) och hanterar frågor kring modersmål.
Du ansvarar för skolans arkiv, inklusive diarieföring, samt för ekonomiadministration, bland annat intern och extern fakturering, granskning och godkännande av fakturor. I rollen ingår även att stödja skolledningen och personalen med administrativa uppgifter och rapportering. Du kan även komma att fungera som kontaktperson för olika externa företag, till exempel städfirma som samarbetar med skolan.
Du är en trygg, självgående och serviceinriktad person med fokus på god service och elevnära stöd. En viktig del av arbetet är också att planera och administrera skolaktiviteter och evenemang i samarbete med adminlaget och övrig personal. Utöver dessa uppgifter kan andra arbetsuppgifter som förekommer på en skolexpedition tillkomma.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har vana av att arbeta i olika digitala system, exempelvis LISA Självservice, AGRESSO, BER, eDok, Infomentor, Teams, Indra och Vikariebanken. Du har en god digital kompetens och behärskar Office 365 väl.
Du kommunicerar tydligt och behärskar svenska och engelska både i tal och skrift.
Du har en relevant utbildning inom administration, personal eller ekonomi, samt minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har hög arbetsmoral, är serviceinriktad och tycker om att lära dig nya saker. Eftersom arbetet på en skola periodvis kan innebära högt tempo är det viktigt att du är stresstålig och flexibel.
