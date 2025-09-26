Skolpsykolog vikariat
2025-09-26
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Elevhälsan har som ambition att vara lättillgänglig för elever, personal och vårdnadshavare. Vårt främsta fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I våra möten arbetar vi med utvecklingsfrågor kopplade till våra gemensamma fokusområden och vi planerar insatser på både grupp- och organisationsnivå utifrån elevhälsans årshjul. Vi analyserar också behov och planerar åtgärder på grupp- och individnivå.
Tjänsten som skolpsykolog är fördelad mellan tre skolor som ligger nära varandra geografiskt:
Bosgårdsskolan, F-3, ca 280 elever
Västerbergsskolan, F-6, ca 200 elever
Eklandaskolan, F-6, ca 470 elever
Din närmaste chef blir rektorn på Eklandaskolan. Elevhälsan träffas varje eller varannan vecka, beroende på skola.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på tre olika skolor; Eklandaskolan, Bosgårdsskolan och Västerbergsskolan
Som skolpsykolog hos oss driver du tillsammans med övriga på skolan det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet framåt.
Du ska vara tillgänglig och synlig i verksamheterna både för elever och personal. Handledning och konsultation av arbetslag är naturliga delar i arbetsuppgifterna. Inom uppdraget kan du ha stödjande samtal med pedagoger och kontakt med vårdnadshavare utifrån ditt skolpsykologiska uppdrag.
Vi ser att psykologen har en viktig roll i vårt arbete med stöd och utveckling. Vi vill gärna att psykologen är med och utformar hur psykologen kan arbeta och bidra med sin profession för att stödja skolorna som trygga och hälsofrämjande arenor:
Som en del av skolornas elevhälsoteam förväntas du:
• tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och elevhälsans strukturella och organisatoriska arbete.
• ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
• bidra med psykologisk kunskap kring frisk- och riskfaktorer för att främja elevers hälsa, lärande och utveckling samt förebygga psykisk ohälsa.
• bidra i utvecklingen och genomförandet av hälsofrämjande och förebyggande insatser.
• bidra med kunskap kring psykisk ohälsa och funktionsvariationer, samt erbjuda stödjande samtal och rådgivning till elever, vårdnadshavare och personal.
• på uppdrag av rektor genomföra psykologiska utredningar och bedömningar.
Som skolpsykolog i Mölndals stad ingår du i en gemensam professionsgrupp som samordnas av PLA. Psykologgruppen träffas regelbundet och verkar för kollegialt stöd, lärande och utveckling. Gruppen har kontinuerlig extern handledning. Som ny psykolog i staden får du tilldelat en mentor som känner Mölndal och uppdraget väl.
I Mölndal bedrivs en decentraliserad elevhälsa utifrån en gemensam barn- och elevhälsoplan. Din placering kommer att vara delad mellan Eklandaskolan, Bosgårdsskolan och Västerbergsskolan med rektor på den förstnämnda som närmsta chef.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog
Erfarenhet av skolpsykologiskt arbete eller annat arbete med barn och unga samt deras vårdnadshavare.
Erfarenhet av utredning av intellektuell funktionsnedsättning eller annat komplext utredningsarbete gällande barn och unga.
Strukturerad
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Kommunikativ
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Samarbetsinriktad
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden, vänta inte med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Malin Ek malin.ek@molndal.se 031-315 23 39 Jobbnummer
9529606