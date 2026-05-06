Skolpsykolog till centrala barn- och elevhälsoenheten
Barn- och elevhälsoenheten
Barn- och elevhälsoenhetens verksamhetsområde spänner över det specialpedagogiska, medicinska, sociala och psykologiska området. Barn- och elevhälsoenheten har ett uppdrag som omfattar barn och elever från förskolan till gymnasiet inom de kommunala verksamheterna. Uppdraget handlar till stor del om att bidra till att skapa förutsättningar som främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.
Barn- och elevhälsan har en rådgivande och konsulterande roll på individ-, grupp- och organisationsnivå. Enheten består av ett förskoleteam, skolteam och skolpsykologer med central placering, samt kuratorer och skolsköterskor med placering på kommunens skolor.
Psykologteamet
Vi söker en psykolog till vårt centrala team i barn- och elevhälsoenheten. Psykologteamet består av fyra psykologer, varav en har det psykologiska ledningsansvaret. Psykologerna har sina arbetsrum i gemensamma lokaler tillsammans med övriga medarbetare inom centrala elevhälsan i Bålsta.
Det kollegiala samarbetet i psykologteamet skapar goda förutsättningar att utvecklas själv och att utveckla elevhälsoarbetet. Teamet har regelbundet handledning i grupp för professionsutveckling och konsultation. Som psykolog bidrar du i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. I elevhälsoarbetet ingår att skapa möjligheter till förändring och utveckling utifrån en helhetsyn, ett inkluderande arbetssätt och med ett salutogent förhållningssätt.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet som psykolog är väldigt varierande och stimulerande. Varje psykolog deltar i elevhälsoarbetet på två eller tre skolor och ingår i skolans elevhälsoteam.Arbetsuppgifter
Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
Ha ett nära samarbete med pedagoger och arbetslag i syfte att bidra till tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd.
Ge handledning och konsultation till skolans personal.
Bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling t.ex. via fortbildningsinsatser.
Genomföra kartläggningar, utredningar och göra bedömningar av enskilda elever i syfte att ur ett psykologiskt perspektiv bidra med förståelse för hinder till inlärning.
Medverka vid olika typer av samtal/konsultationer med föräldrar, elever och skolpersonal.
Bidra med kompetens och stöd i samband med krishantering.
Som psykolog är du, tillsammans med psykologteamet och även med andra professioner i den centrala barn- och elevhälsan, delaktig i att initiera och medverka vid planering, samordning och genomförande av olika utbildningsinsatser för de kommunala skolornas olika personalgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har minst ett par års arbetslivserfarenhet inom yrket. Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Du är en stabil och flexibel person med förmåga att hitta kreativa lösningar på uppkomna utmaningar. Du har god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer. Du arbetar självständigt och strukturerat och tar eget ansvar för hela uppdraget samt har förmåga att inom uppdraget ta egna initiativ.
Meriterande
Tidigare arbete som skolpsykolog ser vi som meriterande.
Personlig lämplighet
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löpande rekrytering
Intervjuer sker löpande.
Krav på B-körkort
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje.
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241)
Centrumleden 1
)
746 80 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Centrala barn- och elevhälsoenheten Kontakt
Skolpsykolog PLA
Diana Bukoshi diana.bukoshi@edu.habo.se 0171-658715 Jobbnummer
9894357