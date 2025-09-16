Skolpsykolog till Centrala Barn- och Elevhälsan
Stenungsunds kommun / Psykologjobb / Stenungsund Visa alla psykologjobb i Stenungsund
2025-09-16
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Stenungsund värnar om barns rättigheter och arbetar för att skapa en trygg och utvecklande uppväxtmiljö för alla barn och unga. Med fokus på att utbilda världsmedborgare som är väl rustade för framtiden, erbjuder vi en stimulerande miljö för både utbildning och personlig utveckling.
Som central barn- och elevhälsan organiserar vi våra lagstadgade elevhälsoprofessioner men hos oss finns även studie-och yrkesvägledare, logoped, skolsociala team och vårt flexibla särskilda stöd. Vi arbetar nära lärare och elever med fokus på tillgängliga lärmiljöer och positiva lärandeidentiteter. Som ett led i detta satsar vi nu på att förstärka vårt team med ytterligare en skolpsykolog!
Du blir en del av en tvärprofessionell barn- och elevhälsorganisation uppdelad i fyra skolområden med respektive enhetschef. Din arbetsplats är på dina skolenheter, i elevhälsoteam, med rektorer som arbetsledare. Du kommer också att ingå i ett centralt psykologteam med sex engagerade kollegor. Sammantaget är du en viktig del av olika sammanhang med fokus utvecklings- och förbättringsarbete på skolenhetsnivå och professionsnivå. Skolpsykologsprofessionen har uppdrag inom förskola, grundskola och gymnasium och målsättningen är att utforma tjänster utifrån specifik kompetens.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad skolpsykolog och kollega som vill göra skillnad!
Ditt uppdrag kommer att inkludera:
* Samarbeta med lärare, rektorer och elevhälsoteamets övriga professioner i ett hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbete.
* Bidra med det psykologiska perspektivet i tvärprofessionella mötesform och samverka med hälso- och sjukvård samt socialtjänst vid behov.
* Aktivt bidra i kvalitetsarbetet genom att ta fram underlag, analysera, planera och genomföra insatser.
* Genomföra skolrelaterade bedömningar av elevers behov och göra utredningar gällande skolform.
* I övrigt arbeta utifrån uppdragsbeskrivning samt utifrån lokala och nationella styrdokument som reglerar verksamheterna och professionsutövningen.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom skola, samt erfarenhet av att utreda barn och unga med frågeställning Intellektuell funktionsnedsättning (IF).
För att lyckas i rollen som skolpsykolog behöver du ha en stark professionell grund och en genuin vilja att arbeta nära elever i deras skolvardag. Du har en god förmåga att samarbeta, då du ofta ingår i tvärprofessionella team och samverkar med både personal, elever och vårdnadshavare för att hitta de bästa lösningarna. Din analytiska förmåga kommer till nytta när du väger samman olika perspektiv för att kunna se helheten i en elevs situation. Du är lösningsorienterad och omvandlar utmaningar till konstruktiva insatser som gör skillnad för eleverna.
Vi erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete i en inspirerande miljö samt möjlighet att göra skillnad och bidra till att skapa en bättre framtid för våra elever.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Du behöver uppvisa legitimation som psykolog vid intervjutillfället.
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas innan anställning.
Planerat datum för intervjuer är förmiddag 13/10.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Psykologisk ledningsansvarig
Leonida Tanasic leonida.tanasic@stenungsund.se Jobbnummer
9509971