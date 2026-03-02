Skolläkare till centrala elevhälsan, 70%
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Vill du arbeta förebyggande och hälsofrämjande i en roll där du verkligen gör skillnad?
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad skolläkare till vår centrala barn- och elevhälsa. Av den totala tjänstgöringsgraden om 70 % utförs cirka 5 % på uppdrag i Vadstena kommun genom kommunsamverkan.
Hos oss får du ett självständigt och utvecklande uppdrag där du tillsammans med skolsköterskor och övriga professioner arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevers hälsa, utveckling och lärande.
Vill du vara med och göra verklig skillnad i barns- och ungas hälsa?
Som skolläkare arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande på individ-, grupp- och organisationsnivå i enlighet med gällande lagstiftning.
Du arbetar under eget yrkesansvar och är en viktig medicinsk resurs i elevhälsans tvärprofessionella arbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Genomföra skolläkarmottagning och medicinska bedömningar
* Bistå skolsköterskor med fördjupad medicinsk kompetens och vara ett nära stöd till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
* Samverkan i tvärprofessionella forum och nätverk
* Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av processer och rutiner
* Ansvara för generella delegeringar samt vaccinationer utanför det nationella programmet
* Samverka med externa vårdgivare och myndigheter
* Bidra med medicinsk kompetens i arbetsmiljö- och egenvårdsfrågor
* Handleda och utbilda personal samt vid behov studenterKvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin med barn- och ungdomskompetens, barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande
* är trygg i din profession och van att arbeta självständigt
* har god förmåga att leda dig själv, strukturera ditt arbete och prioritera
* är flexibel och ser möjligheter snarare än hinder
* är lösningsorienterad och prestigelös i samarbete med andra
* värdesätter ett nära och tillitsfullt samarbete med skolsköterskegruppen
* har ett genuint intresse för barns och ungas hälsa
Om du kommer vidare till intervju ber vi dig ta med dokumentation som styrker någon av ovan nämnda specialistutbildningar.
Uppdraget kräver att du är stabil, kommunikativ och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och personal. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Ersättning
