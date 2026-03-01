Skolläkare
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Läkarjobb / Gnesta Visa alla läkarjobb i Gnesta
2026-03-01
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
I Gnesta kommun finns fyra grundskolor med ca 1275 elever totalt. Två av skolorna ligger i centrala Gnesta, en skola i Björnlunda och en i Stjärnhov.
Som skolläkare ingår du i elevhälsans medicinska insats. I skolan har du en viktig roll i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. I ett individperspektiv arbetar du för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. Du arbetar tillsammans med skolsköterskan på respektive skola och har mottagningar på skolorna som planeras av skolsköterskan. Det övergripande målet för ditt uppdrag, är att bidra till och skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskap- och sociala utveckling.
* Vi arbetar för ett helhetsperspektiv bland annat genom att skolläkaren träffar alla elever i åk 1.
* Skolläkaren ingår också i det regionala nätverket för skolläkare.
* Skolläkaren samarbetar med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska.
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter som medicinska bedömningar, samt bedömningar inför eventuella utredningar. Exempel på detta kan vara tillväxtfrågeställningar, utvecklingsrelaterade frågeställningar, skolsvårigheter, neuropsykiatriska frågeställningar, vaccinationsbedömningar och ryggkontroller.
Vi vill att du bidrar med:
• Medicinsk kompetens vid tvärprofessionella diskussioner och bedömningar.
• Konsultation och rådgivning till personal och skolledning.
• Kontakt och samverkan med externa aktörer som BUP, primärvård, sluten vård och socialtjänst.
• Kompetensutveckling och utvecklingsarbete på olika nivåer inom organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad läkare med specialistutbildning i allmänmedicin, pediatrik eller barn- och ungdomspsykiatri som bas och kan även ha tilläggsspecialitet inom skolhälsovård
* Har erfarenhet av arbete som skolläkare
* Har intresse för barn och ungas utveckling och vill arbeta hälsofrämjande
* Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
* Är van vid självständigt arbete och konsultativ roll
* Har körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307815". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Arbetsplats
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Chef elevhälsa och kvalitet
Ann-sofi Forsberg ann-sofi.forsberg@gnesta.se 0158-275201 Jobbnummer
9769590