Exaltera Marketing växer - vill du bli en del av vårt team i Flen?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Flen Visa alla säljarjobb i Flen
2026-08-04
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Flen
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige
Ett bra jobb handlar om mer än bara arbetsuppgifter. Det handlar om att känna sig motiverad, få utvecklas och arbeta tillsammans med människor som vill se dig lyckas. Det är precis den miljö vi bygger på Exaltera Marketing.
Nu söker vi fler säljare med utgångspunkt i Flen.
Din nästa möjlighet
I rollen som säljare får du representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen genom personliga kundmöten, event och kampanjer. Du hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov samtidigt som du utvecklar färdigheter inom kommunikation, försäljning och kundbemötande.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du får träffa nya människor, arbeta mot gemensamma mål och vara en del av ett team som peppar varandra att utvecklas och lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Flen, där du får en gedigen introduktion, praktisk utbildning och löpande coachning för att känna dig trygg och kunna prestera på topp.
Det här får du hos oss
Garantilön i kombination med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Praktisk introduktion och säljutbildning
Kontinuerlig coachning och stöd i din utveckling
Möjligheter att växa och ta nya steg inom företaget
En arbetsplats där samarbete, energi och arbetsglädje står i centrum
Vi gillar att fira framgångar
Bra prestationer ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du har möjlighet att vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi tror att du passar hos oss om du
Tycker om att träffa nya människor
Har en positiv inställning och gillar att utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Tar egna initiativ och ansvar
Bidrar till en härlig stämning i teamet
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi värdesätter din inställning, ditt engagemang och din vilja att lära dig mer.
Skicka in din ansökan
Är du redo för ett arbete där du får utvecklas, utmanas och ha roligt tillsammans med engagerade kollegor?
Ansök redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Flen. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att få välkomna dig till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
642 32 FLEN Jobbnummer
10021943