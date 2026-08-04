Legitimerad fysioterapeut, Hälso- och sjukvård äldre
Umeå kommun / Sjukgymnastjobb / Umeå Visa alla sjukgymnastjobb i Umeå
2026-08-04
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Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vi söker dig som är intresserad av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen står i centrum. Vår verksamhet och våra arbetsformer ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I vår värdegrund utgår vi från ledorden medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar.
Vi söker nu en fysioterapeut till Hälso- och sjukvård Äldre, vård och-omsorgsboende.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut inom Äldreomsorgen arbetar du med rehabiliterande insatser i nära samarbete med andra professioner. Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innebär att ansvara för utredning, bedömning, hjälpmedelsförskrivningar och uppföljningar inom fysioterapeutens professionsområde. Handledning av omsorgspersonal är också en viktig del i arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen är det meriterande. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du är en positiv och engagerad kollega som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team men också självständigt. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett trevligt bemötande. Du är flexibel, kan planera din arbetsdag och har god förmåga att anpassa dig efter förändringar i verksamheten. Kommunikation och journalföring är en stor del av arbetet, vilket innebär att du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Pälsdjur kan förekomma på arbetsplatsen, så du bör inte vara allergisk.Övrig information
Ett vikariat, heltid, med planerad start 2026-09-01 eller enligt överenskommelse till och med 2027-02-28.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och kommer att kontrollera din legitimation i HOSP. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
enhetschef
Sofie Hansson sofie.hansson@umea.se 070-2630774 Jobbnummer
10021949