Gör något nytt - bli en del av Exaltera Marketing i Gnesta
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Gnesta Visa alla säljarjobb i Gnesta
2026-08-04
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Vill du ha ett jobb där du får träffa människor, utvecklas varje dag och arbeta i ett företag där din inställning betyder mer än din erfarenhet? Då kan det här vara möjligheten du har väntat på.
Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Gnesta.
Ett jobb där du utvecklas på riktigt
Som säljare hos oss representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten, event och kampanjer hjälper du kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Det är en roll som ger dig möjligheten att utveckla din kommunikation, stärka ditt självförtroende och bygga erfarenhet i ett högt tempo. Du får arbeta tillsammans med ett engagerat team där alla arbetar mot samma mål och där framgångar firas tillsammans.
Du utgår från vårt kontor i Gnesta och får en gedigen introduktion, praktisk utbildning och kontinuerlig coachning som ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Det här får du hos oss
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och utbildning inom försäljning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjligheter att växa och utvecklas inom företaget
Ett sammansvetsat team med högt engagemang och positiv energi
Vi firar framgångar
Vi tycker att hårt arbete ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi tror att du
Är social och gillar att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Tycker om att arbeta mot mål
Tar egna initiativ och gillar att utmana dig själv
Vill vara en del av ett team där man stöttar varandra
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, vilja att lära dig och ambitionen att utvecklas.
Skicka in din ansökan
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av ett företag där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt?
Ansök redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Gnesta. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
646 34 GNESTA Jobbnummer
10021944