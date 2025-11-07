Skolkurator ref. nr. 120/25
Kalix kommun / Kuratorjobb / Kalix Visa alla kuratorjobb i Kalix
2025-11-07
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi en driven och engagerade skolkurator som vill vara en viktig del i vårt arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Du ingår i skolans elevhälsoteam och samverkar med skolledning, lärare och övrig elevhälsa för att stödja elevernas måluppfyllelse och hälsa. Du samverkar med och förmedlar kontakter till andra myndigheter och organisationer i samhället. Rollen som skolkurator innebär främjande, förebyggande och åtgärdande kurativt arbete på organisations-, grupp- och individnivå. I tjänsten ingår även arbete mot diskriminering och kränkande behandling, att delta i olika nätverksträffar och tillsammans med övrig elevhälsa och skolledning driva utvecklingen av skolans elevhälsoarbete, i syfte att alla elever ska nå skolan mål
Tjänsten avser idag högstadiet men kan förändras över tid och annan skola/stadie kan bli aktuellt.
Vi söker
Dig som har en socionomutbildning och erfarenhet av arbete som skolkurator.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Övrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Elevhälsa
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Elevhälsochef
Victoria Maaherra victoria.maaherra@kalix.se 072-244 79 23 Jobbnummer
9592917