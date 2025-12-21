Skolkurator
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstad startades 1996 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Ekonomi, Samhällskunskap, Vård- och omsorg och Hantverksprogrammet. Vi söker nu en kurator till vår verksamhet.
Kurator till Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstad
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 30% som skolkurator.
Som skolkurator är ditt huvuduppdrag att bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Detta innebär att du har en viktig roll i att utveckla det sociala och psykosociala arbetet på skolans alla nivåer (individ-, grupp- och organisationsnivå).
Du driver ett hälsofrämjande och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, mobbning, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Arbetet ska vara strategiskt förankrat i skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du förväntas samverka med skolans personal genom din psykosociala kompetens för att stötta elevens utveckling mot utbildningens mål. Du genomför individuella stödsamtal och gruppinterventioner som syftar till att stärka elevens självständiga lärande och sociala/emotionella utveckling.
Du är en aktiv och drivande medlem i Elevhälsoteamet (EHT) och samarbetar nära med övriga professioner i elevhälsan och skolledning. Du samverkar även med vårdnadshavare och externa aktörer/myndigheter (t.ex. socialtjänst, BUP).Publiceringsdatum2025-12-21Profil
Du har en förståelse för skolan som lärande organisation och ser sambandet mellan elevhälsa, undervisningens kvalitet och elevernas kunskapsresultat. Du har erfarenhet av arbete med ungdomar i skolmiljö eller annan relevant verksamhet, där förståelse för skolans uppdrag och styrdokument är centralt. Socionomexamen eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Julia Andersson på mailadress julia.andersson@dbgy.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
