Skolinformatör till Skaraborgs flygflottilj F 7
Försvarsmakten / Militärjobb / Lidköping Visa alla militärjobb i Lidköping
2025-09-22
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Skolinformatör till Skaraborgs flygflottilj F 7
Är du vår nya medarbetare? Vi söker dig som genomfört värnplikt med godkänt resultat och är intresserad av att både jobba med personliga möten och med sociala medier. Är du också social, kreativ och gillar att jobba i egna projekt? Då är detta jobbet för dig.
Du är placerad vid flottiljstabens HR-funktion (A1) men kommer även arbeta tätt tillsammans med kommunikationsavdelningen.
Som Skolinformatör ingår du i ett team på 6 st skol- och yrkesinformatörer som arbetar tillsammans med rekrytering, marknadsföring och attraktion för flottiljen och för hela Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Skolinformatör vid F 7 är dina huvuduppgifter att;
• Genomföra föredrag i skolor till elever i högstadie- och gymnasieåldern
• Fota och skriva text för sociala medier
• Arbeta med relationshantering i vår kundvårdsdatabas Mitt Försvarsmakten
• Möta vår rekryteringsmålgrupp på olika arenor såsom mässor, event, ta emot prao-elever mm.
Kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
KRAV
• Genomfört militär grundutbildning (GU, GMU eller värnplikt) med godkänt resultat
• B-körkort (manuell växellåda)
• Svenskt medborgarskap
• Genomfört militär grundutbildning de senaste fem åren
Personliga egenskaper
För att passa i rollen som skolinformatör tror vi att du är en person som tycker om att vara i olika sociala sammanhang och att ta egna initiativ i ditt arbete. Du inger förtroende i mötet med andra och du har en förmåga att arbeta mot gemensamma mål på egen hand såväl som i grupp. Eftersom du kommer möta många olika människor i ditt arbete är det också av vikt att du är flexibel i din kommunikation och kan anpassa ditt språk efter mottagaren.
I många fall kan du vara den första representant för Försvarsmakten som rekryteringsmålgruppen träffar och ditt bemötande spelar stor roll för vilken bild individen får av Försvarsmakten.
Vi ser att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Utbildning i kommunikation/digital kommunikation eller liknande
• Ett eller flera förarbevis i Försvarsmakten
• God datorvana och lätt för att lära dig nya system
• Erfarenhet av att fota och/eller skriva för sociala medier
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid som GSS/K (gruppbefäl, soldater och sjömän med kontinuerlig tjänstgöring), enligt Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.
Kontaktpersoner
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Linda Tengdahl, tfn 0505-45 10 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du hade passat bra för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal för GSS Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9519005