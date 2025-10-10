Skolbibliotekssamordnare
2025-10-10
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som skolbibliotekssamordnare blir du den samlande punkten för skolbibliotekarierna ute i verksamheten.
Du kommer att vara den som knyter samman och hanterar behov från skolbibliotekarierna, och dessa behov tillsammans med uppdraget i stort kommer att vara grunden för ditt systematiska kvalitetsarbete inom området.
Som skolbibliotekssamordnare kommer du att vara drivande i nätverksbygge och förvaltningsövergripande arbete. Administrativt arbete är en del av tjänsten och du förväntas ta fram statistik, söka eventuella stöd/anslag, bidra till delårsrapporter, skapa informationsmaterial osv. Du förväntas omvärldsbevaka och hålla dig ajour inom ditt område.
Som samordnare fungerar du som stöd till varje verksamhet/enhet så att de kan genomföra det breda uppdrag som finns angivet i skollagen. Du stödjer också enheterna i deras implementering av såväl biblioteksplan som förvaltningens handlingsplan för skolbibliotek.
Vi söker dig
Du bör ha gedigen kunskap om och ett starkt engagemang för skolbiblioteksfrågor, och vill i din
samordnande roll vara ett lyhört stöd för skolbibliotekarierna ute i verksamheten. Du behöver vara
drivande och organiserad i ditt arbete. Att jobba självständigt bör komma lika naturligt som viljan att samarbeta och samverka i frågor utåt.
Vi ser att du har följande bakgrund:
• Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap.
• Erfarenhet från skolbibliotek.
• Erfarenhet av att implementera skolbiblioteksplaner.
• Kunskap inom vanligt förekommande digitala system för en skolbibliotekarie.
• Erfarenhet av att utbilda och handleda.
Meriterande är:
• Erfarenhet av samordnande och nätverkskapande arbete.
• Kunskap kring digitala system relevanta för arbetet och därmed möjlighet att kunna agera som
språkrör i tekniska frågor.
Vi har i denna rekrytering valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Samordnat pedagogiskt stöd är en övergripande enhet som arbetar med att stödja och utveckla organisation, profession, undervisning och lärmiljöer närmast barn och elever i förskola och skola i syfte att alla barn och elever ska nå målen för utbildningen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
