Skolbibliotekarie till Boklådan
2025-11-13
Vi söker nu en skolbibliotekarie till Boklådan.
Är du en engagerad och förändringsbenägen skolbibliotekarie som brinner för att arbeta med barn och unga? Är du serviceinriktad med känsla för struktur? Har du ett starkt intresse för läsfrämjande och medie- och informationskunnighet? Gillar du utmaningar? Då kan du vara den vi söker som ny arbetskamrat till Boklådan.
Boklådan är ett folk- och skolbibliotek samt Örnsköldsviks kommuns skolbibliotekscentral, en pedagogisk resurs för personal och elever i kommunen. Du kommer att arbeta nära elever och lärare på Själevadskolan, kollegor på skolbibliotekscentralen och folkbiblioteket. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara en del i alla förekommande arbetsuppgifter på Boklådan. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att tjänstgöra vid lånedisken, ta emot klasser i biblioteket samt bemöta låntagare via telefon och e-post samt utföra viss administration av de boklådor som skickas ut till förskolor och skolor. I tjänsten ingår även att läsa aktuell barn- och ungdomslitteratur och samarbeta med andra i ett läsfrämjande arbete.
Du samverkar med skolans personal för att hitta vägar att utveckla skolbiblioteket och integrera biblioteket i undervisningen. Att stödja elever och lärare i informationssökning och källkritik är också något som ingår i ditt arbete.
Tillsammans med skolbibliotekssamordnare, kollegor på skolbibliotekscentralen samt folkbiblioteket planerar och genomför du läsfrämjande aktiviteter samt MIK-undervisning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en biblioteks - och informationsvetenskaplig utbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också ett genuint intresse för läsfrämjande och språkutveckling.
Du har goda IT-kunskaper. Om du har erfarenhet av utlåningssystemet Quria och arbetat med MIK (medie- och informationskunnighet) ser vi det som meriterande.
Som person har du lätt för att samarbeta med andra, är serviceinriktad och har ett trevligt bemötande. Du trivs med att samarbeta med andra men kan också arbeta självständigt. Du anpassar dig lätt till förändringar och är lösningsorienterad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort, behörighet B, och tillgång till egen bil är meriterande
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Bildningsförvaltningen Kontakt
Katarina Strömberg, utvecklingsledare 070-2032559
