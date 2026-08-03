Skolbibliotekarie
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Bibliotekariejobb / Skellefteå Visa alla bibliotekariejobb i Skellefteå
2026-08-03
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Vill du vara med och väcka läslust, nyfikenhet och upptäckarglädje hos unga? Tror du på skolbibliotekets kraft att stärka elevers lärande, kreativitet och källkritiska förmåga? Då kan det här vara tjänsten för dig. Vi söker nu en skolbibliotekarie till området Morö Backe, Kåge och Byske.
I Skellefteå kommun arbetar vi tillsammans över verksamhetsgränserna i en kultur som präglas av framtidstro och vilja att utvecklas. Som skolbibliotekarie får du en viktig roll i att göra biblioteket till en levande mötesplats där elever inspireras att läsa, utforska och växa.
DIN ROLL
Som skolbibliotekarie är du en viktig del av skolans pedagogiska arbete. Du gör biblioteket till en plats där elever utvecklar sitt språk, sin fantasi och sitt kritiska tänkande. Du inspirerar till läsning, hjälper elever att hitta böcker som passar just dem och vägleder dem i hur de söker, värderar och använder information på ett källkritiskt sätt.
Du ansvarar för att biblioteket erbjuder ett varierat och inkluderande utbud av både tryckta och digitala medier. Du arbetar för att alla elever, oavsett behov eller bakgrund, ska känna sig välkomna och hitta något som väcker deras intresse. Du lyfter också flerspråkighet och de nationella minoritetsspråken som en del av bibliotekets verksamhet.
Du samarbetar nära lärare för att biblioteket ska bli en naturlig del av undervisningen. Samtidigt har du stor frihet att planera och utveckla verksamheten. Därför trivs du med att ta eget ansvar, driva arbetet framåt och omsätta idéer i praktiken.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker i första hand dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis en lärarexamen eller utbildning inom journalistik. Har du erfarenhet av biblioteksarbete, särskilt med barn och unga, är det meriterande.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift, och har lätt för att göra information begriplig och inspirerande. Du är strukturerad, självgående och trygg i att fatta egna beslut. Eftersom du ofta ansvarar för biblioteket på egen hand behöver du kunna planera ditt arbete och driva verksamheten framåt.
Du har god digital kompetens och är van att arbeta i bibliotekssystem och med digitala verktyg. Du ser hur de kan stärka elevernas lärande och deras förmåga att navigera i en digital värld. Att väcka läslust hos elever med olika intressen och förutsättningar är en självklar del av ditt uppdrag.
Eftersom avstånden i kommunen kan vara stora behöver du ha B-körkort och tillgång till bil, eller på annat sätt kunna ta dig mellan skolorna.
För den här tjänsten behöver du, enligt lag, visa upp ett aktuellt registerutdrag från Polismyndigheten inför en eventuell anställning. Det gäller utdraget "Arbete inom skola eller förskola". Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag via polisen.se
DIN NYA ARBETSPLATS
Din huvudplacering är Morö Backe skola, men du kommer även att arbeta vid skolor i Kåge- och Byskeområdet. Det ger dig en varierad vardag med ansvar för både större F–9-skolor och mindre byaskolor.
Hos oss är skolbiblioteket en viktig del av elevernas utbildning. Tillsammans arbetar vi för att ge alla elever likvärdig tillgång till bibliotek som stimulerar lärande, kreativitet och läslust. Du samarbetar nära pedagoger, folkbibliotek och andra aktörer för att skapa inspirerande mötesplatser för kunskap, kultur och demokrati.
Som medarbetare i Skellefteå kommun får du stort förtroende, möjlighet till kompetensutveckling och goda förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll. Här får du vara med och forma framtidens skolbibliotek – och göra skillnad för elever varje dag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "735485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Mimmi Leandersson +46910735000 Jobbnummer
10018489