Skolbibliotekarie
2026-03-26
Skolbibliotekarie till Drottning Blankas gymnasieskola i Jönköping
Vill du vara den röda tråden i elevernas läsutveckling och digitala källkritik? Nu söker vi en drivande skolbibliotekarie som vill forma framtidens skolbibliotek.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Ditt uppdrag är att göra skolbiblioteket till en levande pedagogisk resurs. Du arbetar utifrån skolans skolbiblioteksplan och din vardag växlar mellan:
Läsfrämjande insatser: Att inspirera till läslust.
MIK och källkritik: Du samarbetar med lärarna för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet.
Samordning: Du ansvarar för bokbestånd, biblioteksråd och att skapa en trygg, inkluderande studiemiljö.
Nätverk: Du ingår i ett nätverk med andra skolbibliotekarier för kollegialt lärande.
Du rapporterar och har ett tätt operativt samarbete med skolledning och skolutvecklingsgrupp.
Vi ser att du:
Är lyhörd och har lätt för att kommunicera med både ungdomar och vuxna.
Har en god pedagogisk förmåga och ser biblioteket som en självklar del av undervisningen.
Är flexibel och trivs med den dynamik som uppstår i uppdraget vad gäller att arbeta med olika grupper och individer i olika syften och med olika vägar till målet.
Är strukturerad och noggrann.
Krav och meriter
Krav: Examen i biblioteks- och informationsvetenskap (eller annan akademisk examen som bedöms likvärdig).
Meriterande: Erfarenhet av pedagogisk verksamhet eller arbete i skolbibliotek.
Kompetens: Hög digital kompetens och ett brett intresse för både barn- och ungdomslitteratur.
Vi erbjuder
Omfattning: 30%
Placering: .Drottning Blankas gymnasieskola Jönköping
Förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension och personalrabatter. Genom AcadeMedia Academy får du dessutom kontinuerlig kompetensutveckling.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din profil.Kontakt
Rektor:
Manuel Strandhag 072 551 94 06
Biträdande rektor:
Frieda Rosengren 073 022 99 24
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: manuel.strandhag@dbgy.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
Manuel Strandhag manuel.strandhag@dbgy.se
9820368