Skolbibliotekarie

LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
Det här erbjuder vi dig
En mycket givande och trivsam arbetsplats där du som bibliotekarie kommer att ha ansvar för att utveckla och underhålla skolans bibliotek. Du har stor möjlighet att påverka och utveckla ditt eget arbete. Du samverkar med undervisande lärare, mentorer samt skolledning och utgör en viktig del av ungdomars utbildning.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi söker i första hand dig som är utbildad bibliotekarie. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar och locka dem till läsning och kritiskt tänk utgör en viktig del av uppdraget. Till ditt uppdrag hör även att uppdatera biblioteksplanen. Elevfokus, engagemang och social kompetens förutsätter vi att du har! Därutöver får du gärna ha en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande och tänkande. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla befintlig verksamhet.
Övrigt
Tjänsten är en projektanställning på 20% som sträcker sig till 12/6 2026. Placeringsort är Linköping.
Har du frågor, kontakta gärna rektor Frida Alin på frida.alin@lbs.se
Välkommen med din ansökan!
