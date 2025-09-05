Skolbibliotekarie
Mörbylånga kommun, Bildning / Bibliotekariejobb / Mörbylånga Visa alla bibliotekariejobb i Mörbylånga
2025-09-05
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mörbylånga kommun, Bildning i Mörbylånga
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker en skolbibliotekarie som ska bemanna två skolbibliotek i Mörbylånga kommun mellan perioden 2025-10-06 till 2027-01-11. Bemanningen är förlagd till 1 och 1/2 dag per skola. Planeringstid finns inlagd i arbetstiden. Du arbetar nära övriga skolbibliotekarier i kommunen och deltar regelbundet i planeringsmöten i skolbibliotekariegruppen. Ditt uppdrag är att arbeta nära rektor och lärare på de skolor du bemannar. I tjänsten ingår inköp av barn/ungdomsmedia, att hålla bokprat och ha högläsning för klasser. Du ska också arbeta med MIK i klasserna. Tillsammans med övriga skolbibliotekarier planerar du för författarbesök och gemensamma temaarbeten.
I Mörbylånga kommun är det folkbiblioteket som driver skolbiblioteken på uppdrag av skolan. Det innebär att du utöver dina timmar på skola även tjänstgör på folkbibliotek. Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Du har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap.
Tidigare erfarenhet från skolbibliotek är meriterande.
Du är bekväm med att tala inför en grupp.
Du har ett genuint intresse för barns läsning.
Vi arbetar aktivt med barnkonventionen och du bör vara väl insatt i den.
Vi förutsätter att du har lätt för att samarbeta och är öppen för andras tankar och idéer.
Du kan arbeta självständigt och har lätt för att ta kontakt med samarbetspartners.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga kommun
(org.nr 212000-0704) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Bildning Kontakt
Bibliotekschef
Annika Brantemo annika.brantemo@morbylanga.se 0103547452 Jobbnummer
9493178