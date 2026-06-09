Junior HR-Assistent
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-09
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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Vår kund befinner sig just nu i en spännande transformationsfas där system harmoniseras i hela organisationen. Just nu genomförs ett omfattande systembyte och vi söker en administrativ stjärna som kan kliva in och avlasta teamet. Du blir en självklar del av ett härligt och engagerat team där ditt stöd kommer att bli otroligt värdefullt.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som HR-administratör avlastar du organisationens HR-koordinator under en omfattande implementation av det nya systemet. Du ingår i ett engagerat People & Culture-team och agerar spindeln i nätet för administrativa frågor i Norden.
Du erbjuds Vi erbjuder en deltidsroll som är perfekt för dig som vill skaffa värdefull erfarenhet av HR-arbetet. Du får arbeta i en dynamisk miljö med fokus på samarbete och personlig utveckling.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett administrativt ansvar där du hanterar hela kedjan från avtalsskrivning till systemregistrering för att säkerställa en smidig HR-drift under pågående förändringsarbete.
Hantera och skriva anställningsavtal i SD Worx
Registrera personaländringar
Koordinera löpande HR-administration för anställda i Sverige, Norge och Finland
Uppdatera och underhålla information på företagets intranät
Stötta People & Culture-teamet
Säkerställa datakvalitet vid övergången till det nya HR-systemet
Agera administrativt stöd vid avtalsskrivning och personaländringar
Vi söker dig som har
Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning
Grundläggande systemförståelse
Erfarenhet av administrativt HR-arbete eller avtalsskrivning
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya digitala verktyg
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Avancerad kunskap i SD Worx eller HiBob
Erfarenhet av att ha agerat super user i HR-system
Deltagande i tidigare systemimplementationer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "URP83F". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9955655