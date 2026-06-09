Timvikarier sökes till Ekotopia Vård AB Enhet Vinkelgatan i Tranås
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2026-06-09
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Timvikarier sökes till Ekotopia Vård AB – Enhet Vinkelgatan i Tranås
Vill du göra verklig skillnad i människors liv?
Ekotopia Vård AB bedriver idag tre verksamheter med olika målgrupper och söker nu engagerade timvikarier till vår enhet Vinkelgatan i Tranås.
Vinkelgatan är ett boende med stödinsatser för kvinnor mellan 21 och 65 år med varierande problematik såsom missbruk och beroende, psykisk ohälsa samt erfarenhet av våldsutsatthet. Verksamheten består av sju platser, där klienterna bor i egna lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen.
Vi arbetar utifrån ett strukturerat behandlingskoncept med grund i KBT och har som mål att hjälpa våra klienter att skapa en fungerande vardag, stärka sin psykiska hälsa och leva ett liv fritt från missbruk.
Hos oss möts alla människor med värme, respekt och tydlighet. Vi är en politiskt och religiöst obunden verksamhet där alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön eller könsidentitet.
Om arbetet:
Som timvikarie blir du en viktig del av klienternas vardag. Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Ge individuellt stöd och motivera klienterna i deras utveckling.
Skapa struktur och trygghet i vardagen.
Delta i aktiviteter och praktiska göromål.
Dokumentera och samarbeta med övrig personal.
Vara ett professionellt stöd i både med- och motgång.
Arbetet är varierande och ställer krav på både självständighet och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som
Har relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom:
Behandlingspedagogik/Socialpedagogik
Beteendevetenskap
Pedagogik
Psykiatri
Omvårdnad
eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har kunskap eller utbildning inom:
KBT
MI (Motiverande samtal)
Våld i nära relation
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara:
Trygg och stabil i mötet med människor.
Relationsskapande men professionell.
Lyhörd, flexibel och lösningsfokuserad.
Ansvarstagande och initiativrik.
En god lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi uppskattar dessutom personer som är praktiskt lagda och inte är rädda för att hjälpa till där det behövs. Eftersom våra klienter har möjlighet att ta med sina husdjur ser vi gärna att du tycker om djur.
En stor portion humor och ett gott bemötande är egenskaper vi värdesätter högt.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningsform: Timanställning
Placering: Tranås
Arbetstid: Rullande schema med dygnspass och sovande jour
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Vi undanber oss ansökningar från personer som inte uppfyller ovanstående krav. Ansökan sker via e-post – vi tar inte emot ansökningar via telefon.
För att kunna bli aktuell för anställning ska du vid intervju kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister utan anmärkning.
Välkommen med din ansökan!
Hos Ekotopia Vård får du möjlighet att arbeta i en engagerad personalgrupp där du varje dag bidrar till att människor får en ny chans och ett bättre liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: annica@ekotopiavard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekotopia Vård AB
(org.nr 556898-7126) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vinkelgatan Kontakt
Samordnare
Annica Lönnqvist annica@ekotopiavard.se 072-363 35 88 Jobbnummer
9955647