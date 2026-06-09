Data Engineer och Systemutvecklare
Avaron AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en nyckelroll i vidareutvecklingen av en Data Lake-plattform och forskningsinfrastruktur i en avancerad vård- och forskningsmiljö. Här blir data en möjliggörare för bättre beslut, högre kvalitet och säkrare processer i en verksamhet där tillgänglighet, spårbarhet och korrekt hantering av känslig information är helt avgörande.
Du kliver in i en aktiv utvecklingsfas där du snabbt tar ägarskap över befintlig arkitektur och pågående implementation. Miljön är tekniskt komplex och bygger bland annat på metadatadriven ETL-design, Apache Iceberg, Spark, Trino och OpenShift. Rollen passar dig som vill kombinera tung teknisk utveckling med ett sammanhang där lösningarna gör verklig skillnad för vård och forskning.
ArbetsuppgifterDu färdigställer och vidareutvecklar ett metadatadrivet ETL-pipeline-ramverk för en forskningsplattform.
Du utvecklar datapipelines, backend-tjänster och integrationer mot kliniska källsystem och databaser.
Du förvaltar och vidareutvecklar Data Lake-arkitekturen med Apache Iceberg, Spark och Trino.
Du säkerställer korrekt hantering och anonymisering av känslig klinisk data i linje med gällande regelverk.
Du bygger robusta lösningar på OpenShift med fokus på automatisering, testdriven utveckling och kodgranskning.
Du arbetar nära utvecklare, produktägare och arkitekter för att skapa skalbara och långsiktigt hållbara lösningar.
KravAkademisk examen inom datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande dokumenterad erfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling med Python som huvudspråk, med fokus på datapipelines, backend-tjänster och systemintegration.
Minst 3 års erfarenhet av ETL/ELT-utveckling mot SQL-databaser samt object storage.
Minst 3 års erfarenhet av event-driven arkitektur och async message handling med Kafka, RabbitMQ eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med containerplattformar som Kubernetes/OpenShift och CI/CD-lösningar.
Minst 2 års erfarenhet av distributed data processing med Apache Spark, inklusive integration mot Data Lake-plattformar.
Dokumenterad erfarenhet av Apache Iceberg eller Delta Lake som open table format i produktionsmiljö.
Dokumenterad erfarenhet av metadatadriven ETL-design och pipeline-ramverk i produktionsmiljö.
Dokumenterad erfarenhet av PII-anonymisering, kryptering eller hashing av känslig klinisk data i enlighet med regulatoriska krav i produktionsmiljö.
Dokumenterad erfarenhet av Trino eller motsvarande distributed SQL query engine mot Data Lake i produktionsmiljö.
Vana att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära team.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att utveckla datapipelines eller data processing services för stora datamängder i offentligfinansierad vård- eller forskningsverksamhet med klinisk data.
Erfarenhet av självständigt ansvar för design och implementation av Data Lake-arkitektur med open table formats i miljöer som hanterar klinisk data.
Erfarenhet av monitoring, logging och alerting i produktionsmiljö, exempelvis med Datadog, CloudWatch eller motsvarande.
Erfarenhet av att designa och implementera test- och quality assurance-ramverk för datapipelines i produktionsmiljö, exempelvis med pytest, Robot Framework, dbt testing eller motsvarande.
Erfarenhet av att implementera säkerhetslösningar för system som hanterar känslig data, exempelvis secrets management, audit logging eller åtkomstkontroller.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880266-2044366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9955662