Yrkeslärare till Barn-och fritidsprogrammets profil Träning & Ledarskap
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm
2026-06-09
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Yrkeslärare till Barn-och fritidsprogrammets profil Träning & Ledarskap, Drottning Blankas gymnasium i Vasastan, tillsvidare, 100 %
Vi söker dig som är erfaren och legitimerad lärare, behörig i att undervisa i Barn- och fritidsämnen på gymnasiets Barn- och fritidsprogram med inriktningen Fritid och Hälsa.
Behörighet att undervisa i Aktivitetsledarskap, Fritidskunskap, Pedagogik, Specialpedagogik, Träningslära, Hälsa och välbefinnande, Hälsopedagogik samt Kost och hälsa är meriterande.
Vi är särskilt intresserade av att anställa lärare med god förmåga att skapa goda relationer med eleverna, göra dem motiverade och väcka deras intresse, samt upprätthålla ett gott ledarskap. Andra förmågor vi värdesätter är samarbetsförmåga, prestigelöshet och lyhördhet inför elevers skiftande behov samt förmåga att omsätta denna i aktivt lärarstöd.
I tjänsten ingår även mentorskap.
Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Dejan Matic dejan.matic@dbgy.se
070 307 90 52, bitr. rektor Mona Lifwergren mona.lifwergren@dbgy.se
.
Tillträdesdag: 11 augusti 2026Placeringsort: Stockholm, VasastanAnställningsform: Heltid, ferietjänst, tillsvidareanställning Sista dag att ansöka är 2026-08-10 men vi kallar löpande till intervju och rekommenderar dig att söka så snart det är möjligt.
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande:
# Lärarlegitimation (med behörighetsförteckning)
# CV och personligt brev. Ange gärna också din nuvarande uppsägningstid.
Drottning Blankas gymnasium i Stockholm har vt26 ca 590 elever på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vi finns from augusti 2022 i nya fräscha lokaler i Vasastan, nära goda kommunikationer.
Hos oss utvecklas eleverna i nära samspel med engagerade lärare och näringsliv för att forma den kompetens som de kommer att behöva i sitt framtida arbetsliv. Undervisningen tar sin grund i goda relationer och en trygg studiemiljö med ordning och reda.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet. Hos oss får du ett arbete i en organisation med korta beslutsvägar och ett nära ledarskap.
Läraryrket är såväl givande som krävande och vi förväntar oss att du har strategier för att hantera arbetets olika utmaningar, för ett hållbart medarbetarskap.
Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Dejan Matic dejan.matic@dbgy.se Jobbnummer
9955653