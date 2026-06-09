Kungsholmens grundskola söker lärare i hkk och annat ämne
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2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1100 elever och omfattar grundskola, anpassad grundskola, skolakut, fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade i F-3, 4–6, 7–9 och anpassad grundskola. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.
För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. Vi lägger stor vikt på trygghets- och elevhälsoarbete.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Vi söker nu en legitimerad lärare som är behörig i hem- och konsumentkunskap och annat ämne.
Vi söker en skicklig lärare som kan bidra till att utveckla vår verksamhet i linje med skolans styrdokument och vision. I ditt uppdrag som lärare kommer du ansvara för pedagogisk planering och genomförande av undervisning samt utvärdering och uppföljning av skolverksamhet. Det betyder att du behöver vara väl förtrogen med läroplanen och övriga styrdokument.
Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag där du som lärare är med och skapar bästa förutsättningar för lärande och utveckling, främjar goda sociala relationer samt bidrar till en positiv och meningsskapande samvaro för våra elever.
Du har ett reflekterande och vetenskapligt förhållningssätt till den egna undervisningen och är öppen för att dela med dig av dina kunskaper.
Du har en gedigen ämneskunskap och erfarenhet av kollegialt arbetssätt, är väl insatt i formativ bedömning och innehar god digital kompetens.
Du är flexibel, samarbetsvillig och initiativrik och har alltid fokus på elevens kunskapsutveckling.
Du bidrar aktivt till att skapa en trygg, tillitsfull och utvecklande lärmiljö. Du är en
motiverande lärare och en god förebild i din roll som pedagogisk ledare.
Du är van att göra anpassningar för elever, både för ledning och stimulans, och bidrar i det kollegiala tankar om lektionsdesign och relevanta reflektioner för att våra elever ska bli de bästa de kan vara.
Du har en mycket god samarbetsförmåga med en hög grad av flexibilitet och lösningsfokus.
Vi förväntar oss att du kan motivera dina elever till att nå högre mål och att du har ett professionellt förhållningssätt i din kontakt med vårdnadshavare, kollegor och elever.
Eftersom det i rollen ingår skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation är det ett krav att du uttrycker dig väl både i tal och skrift på svenska.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kallar endast behöriga och legitimerade lärare till intervju.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Sankt Göransgatan 145 (visa karta
)
112 17 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungsholmens grundskola Kontakt
Lars Santelius lars.santelius@edu.stockholm.se 08-50808200 Jobbnummer
9955643