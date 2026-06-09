Chef inom kundservice och administration till Djursjukhuset i Jönköping
AniCura Sweden AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-06-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AniCura Sweden AB i Jönköping
, Linköping
, Göteborg
, Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du leda verksamheter som utgör navet i kundupplevelsen på vårt djursjukhus, och samtidigt skapa förutsättningar för ett välfungerande internt stöd? Trivs du i en roll där ledarskap, samarbete och utveckling går hand i hand? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om arbetsplatsen
ANICURA DJURSJUKHUSET i Jönköping är regionens största djursjukhus. Vi har funnits i över 40 år och här arbetar omkring 100 personer. Vi har en välutvecklad akutsjukvård, och på djursjukhuset bedrivs också framgångsrik verksamhet inom t ex onkologi inklusive strålning, kirurgi, odontologi och oftalmologi. Vi arbetar med bilddiagnostik såsom CT och ultraljud med den senaste tekniska utrustningen.
Vi har idag akuten öppen 07.00-21 men har inneliggande djur dygnet runt. Vi brinner för att djur och djurägare ska ha någonstans att vända sig när djuret blir sjukt – och vi siktar långsiktigt på att kunna ta emot patienter dygnet runt.
Om rollen
Som chef för reception, telefoni och administrativ service ansvarar du för funktioner som är avgörande för både kundupplevelsen och flödet i den dagliga djursjukvården. Tillsammans med dina medarbetare bidrar du till att skapa trygghet för djurägare, en trygg och säker kommunikation mellan personal och kund, en god arbetsmiljö för kollegor och bästa möjliga förutsättningar för vården.
Rollen innebär både operativt och strategiskt ansvar. Du har ansvar för bemanning och schemaläggning av din personalgrupp, liksom för utveckling av såväl gruppen som individen och arbetssätten. Du kommer också delar av din tid att arbeta sida vid sida med medarbetarna för att kunna och förstå verksamheten. Du har särskilt ansvar för utvecklingen av vårt kundbemötande och kundrelationer, där du analyserar dagsläge och driver förbättringsarbete.
Som medlem i djursjukhusets ledningsgrupp är du också med och tar ansvar för verksamhetens övergripande utveckling. Vi söker därför en chef som inte bara ser till det egna ansvarsområdet utan som aktivt bidrar till helheten, samarbetet mellan avdelningar och våra långsiktiga mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Personalansvar för reception, telefoni, vaktmästeri och administrativa medarbetare.
• Leda, coacha och utveckla medarbetare och team.
• Säkerställa hög kvalitet, service och tillgänglighet i våra kundnära funktioner.
• Driva förbättrings- och förändringsarbete inom ansvarsområdet, med särskilt fokus på kundbemötande, kundrelationer och kommunikation.
• Att tillsammans med andra arbeta aktivt med djursjukhusets synlighet mot kund i externa kanaler.
• Bidra aktivt i djursjukhusets ledningsgrupp och verksamhetsutveckling.
• Främja samarbete och god kommunikation mellan olika funktioner och yrkesgrupper.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med förmåga att skapa goda relationer och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Du har intresse och känsla för djur, och känner att du vill bidra till att våra kunder får bästa möjliga kontakt med djursjukvården.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har en mycket god kommunikativ förmåga.
• Är relationsskapande och prestigelös, och har lätt för att bygga förtroendefulla samarbeten.
• Är drivande och tar initiativ till utveckling och förbättring.
• Har en stark problemlösningsförmåga och ser möjligheter där andra ser hinder.
• Är strukturerad och kan prioritera i en verksamhet med många kontaktytor.
• Har ett starkt servicefokus och förstår vikten av ett professionellt kundbemötande.
Vi ser gärna att du har
• Tidigare erfarenhet av chefs- eller ledarroll med personalansvar.
• Erfarenhet av arbete inom kommunikation, kundservice eller liknande områden.
• Erfarenhet från verksamheter där kund- eller patientupplevelsen är central.
• Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Vi erbjuder
Här får du möjlighet att leda funktioner som är centrala för både kundupplevelsen och verksamhetens framgång. Du blir en del av ett engagerat djursjukhus med hög kompetens, starkt fokus på kvalitet och en vilja att ständigt utvecklas.
Som medlem i ledningsgruppen får du dessutom möjlighet att påverka djursjukhusets framtida riktning och bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för både medarbetare, djur och djurägare.
Om AniCura Sverige
AniCura Sverige ingår sedan 2018 i Mars Veterinary Health, ett globalt nätverk som skapar stora möjligheter till kunskapsutbyte, innovation och utveckling. Med över 450 kliniker och djursjukhus i Europa är AniCura en av de ledande aktörerna inom avancerad djursjukvård. I Sverige är vi en av de största aktörerna, med verksamheter från norr till söder och en stark lokal närvaro. Hos oss arbetar engagerade team tillsammans för att ge bästa möjliga vård till varje patient, varje dag. Genom en kultur präglad av samarbete, lärande och medicinsk kvalitet får du möjlighet att utvecklas, påverka och göra verklig skillnad.
Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder trygga anställningsvillkor med tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag, samt goda möjligheter till kompetensutveckling genom hela din karriär.
Bli en del av vårt fantastiska team!
Anställningen är en tillsvidareanställning. Skicka in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor gällande ansökan kontakta Lotta Hofverberg, Djursjukhuschef lotta.hofverberg@anicura.se
eller Emma Idman, Talent Aqcuisition Partner emma.idman@anicura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859634-2044342". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
AniCura Animal Hospital Jönköping (visa karta
)
554 75 JÖNKÖPING Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
9955644