Skolassistent, resursskolan
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Skolassistentjobb / Skellefteå Visa alla skolassistentjobb i Skellefteå
2025-09-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
Tänk dig en skoldag där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar - och där du finns med som stöd, vägledare och inspiratör. På Sjungande dalens skola bygger vi nu upp en resursskola för elever i årskurs 1-6, och vi söker en skolassistent som vill vara med redan från starten. Här får du möjlighet att forma en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande vävs samman och skapar en trygg plats där eleverna blir sedda, inkluderade och får möjlighet att lyckas.
DIN ROLL
Som skolassistent blir du en viktig del i elevernas vardag. Du stöttar i det pedagogiska arbetet, både i klassrummet och i andra sammanhang, och bidrar till att skapa en strukturerad och trygg lärmiljö. En stor del av ditt arbete handlar om att finnas nära de elever som behöver extra stöd - det kan handla om elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, inlärningssvårigheter eller social problematik. Genom att vara en trygg vuxen skapar du förutsättningar för eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har gymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som gör dig lämplig för uppdraget. Du har tidigare arbetat med barn och unga, gärna i skolmiljö, och har erfarenhet av att möta elever med olika behov och förutsättningar. För att trivas i rollen behöver du vara trygg, kreativ och lösningsorienterad, med förmågan att skapa goda relationer och samarbeta nära både elever och kollegor.
Du är van att använda digital teknik som ett verktyg i ditt arbete och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Har du kunskaper i teckenspråk, finska eller andra språk utöver de skandinaviska ser vi det som en extra tillgång. Kännedom om läroplanen och skolans styrdokument är meriterande.
DIN ARBETSPLATS
Sjungande dalens skola är platsen där resursskolan för de yngre åldrarna växer fram. Här får du möjlighet att vara med från start och forma en verksamhet som gör skillnad på riktigt.
Du blir en del av Skellefteå kommuns grundskoleavdelning med cirka 35 grundskolor och 40 fritidshem. Här finns framtidstro och goda möjligheter för dig att växa i din roll som pedagog. I Skellefteå får du både stadens utveckling och naturens lugn - två världar som möts och skapar balans i vardagen.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "618742". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Biträdande rektor
Anneli Lindberg 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9529964